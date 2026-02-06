Александра Олейникова – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В полуфинале украинка сыграет против первой сеяной Эммы Радукану (Великобритания, WTA 30). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале встретится либо с Дарьей Снигур, либо с Сораной Кырстей.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА