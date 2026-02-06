Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александра Олейникова – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 февраля 2026, 03:38 |
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Коллаж Sport.ua

6 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В полуфинале украинка сыграет против первой сеяной Эммы Радукану (Великобритания, WTA 30). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале встретится либо с Дарьей Снигур, либо с Сораной Кырстей.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Александра Олейникова Эмма Радукану смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
