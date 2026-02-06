WTA06 февраля 2026, 03:38 |
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
6 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В полуфинале украинка сыграет против первой сеяной Эммы Радукану (Великобритания, WTA 30). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале встретится либо с Дарьей Снигур, либо с Сораной Кырстей.
