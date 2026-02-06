Источник: Колос собирается усилиться еще одним игроком Ворсклы

Клуб «Колос» из Ковалевки продолжает усиливать состав перед второй частью сезона. Новичком команды станет центральный защитник Данило Хрипчук, который ранее выступал за полтавскую «Ворсклу».

Летом 2025 года клуб из Ковалевки уже подписывал экс-игроков полтавского клуба – Ибрагима Кане и Артема Челядина.

Хрипчук станет игроком «Колоса», чтобы компенсировать потерю Илира Красничи, которого продали в «Полесье». В течение последних двух недель Данило проходил просмотр в «Колосе» и сумел убедить тренерский штаб в своем мастерстве и готовности выступать на высоком уровне.

22-летний защитник имеет рост 1,92 м и может выполнять функции опорного полузащитника. В своем активе Хрипчук – опыт выступлений за молодежные и основные составы «Ворсклы», участие в квалификации Лиги конференций и более 50 матчей в Премьер-лиге.