Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Колос собирается усилиться еще одним игроком Ворсклы
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 03:45 | Обновлено 06 февраля 2026, 04:19
88
0

Источник: Колос собирается усилиться еще одним игроком Ворсклы

Даниил Хрипчук успешно прошел просмотр в клубе из Ковалевки

06 февраля 2026, 03:45 | Обновлено 06 февраля 2026, 04:19
88
0
Источник: Колос собирается усилиться еще одним игроком Ворсклы
ФК Ворскла. Даниил Хрипчук

Клуб «Колос» из Ковалевки продолжает усиливать состав перед второй частью сезона. Новичком команды станет центральный защитник Данило Хрипчук, который ранее выступал за полтавскую «Ворсклу».

Летом 2025 года клуб из Ковалевки уже подписывал экс-игроков полтавского клуба – Ибрагима Кане и Артема Челядина.

Хрипчук станет игроком «Колоса», чтобы компенсировать потерю Илира Красничи, которого продали в «Полесье». В течение последних двух недель Данило проходил просмотр в «Колосе» и сумел убедить тренерский штаб в своем мастерстве и готовности выступать на высоком уровне.

22-летний защитник имеет рост 1,92 м и может выполнять функции опорного полузащитника. В своем активе Хрипчук – опыт выступлений за молодежные и основные составы «Ворсклы», участие в квалификации Лиги конференций и более 50 матчей в Премьер-лиге.

По теме:
ГРИГОРЧУК: «Ракицкий не приехал на сбор Чорноморца, его до сих пор нет»
Источник: опытный хавбек не подошел Александрии, просмотр был неудачным
Защитник, покинувший Александрию, подписал контракт с клубом УПЛ
трансферы трансферы УПЛ Даниил Хрипчук Ворскла Полтава Колос Ковалевка Игорь Бурбас Ибрахим Кане Артем Челядин Илир Красничи просмотр игроков
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05 февраля 2026, 07:48 19
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком

Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила

Дальше без россиян. Страсбург с дублем Энсисо выбил Монако из Кубка Франции
Футбол | 05 февраля 2026, 23:59 4
Дальше без россиян. Страсбург с дублем Энсисо выбил Монако из Кубка Франции
Дальше без россиян. Страсбург с дублем Энсисо выбил Монако из Кубка Франции

Матч завершился со счетом 3:1

Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным
Футбол | 06.02.2026, 03:09
Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным
Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
Футбол | 05.02.2026, 08:39
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05.02.2026, 16:55
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 11
Футбол
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
У Усика появился грозный соперник, выигравший 66 боев. Это мечта Аль-Шейха
У Усика появился грозный соперник, выигравший 66 боев. Это мечта Аль-Шейха
04.02.2026, 06:02
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем