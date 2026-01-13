ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало топового легионера из другого клуба УПЛ

Житомирское полесье официально объявило о подписании Илира Красничи, выступавшего за ковалевский Колос. Об этом пишет пресс-служба «волков».

«Приветствуем в стае, Илира», – говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт с футболистом подписан сроком на 3.5 года. В составе «Полесья» Илир выступит под 16 игровым номером.

Красничи присоединился к Колосу летом 2024 года и заключил соглашение до лета 2027 года. В сезоне 2025/26 Иллир отыграл 14 матчей в УПЛ и отличился одним забитым голом.