ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало топового легионера из другого клуба УПЛ
Илир Красничи перебрался в расположение «волков»
Житомирское полесье официально объявило о подписании Илира Красничи, выступавшего за ковалевский Колос. Об этом пишет пресс-служба «волков».
«Приветствуем в стае, Илира», – говорится в сообщении.
По официальной информации, контракт с футболистом подписан сроком на 3.5 года. В составе «Полесья» Илир выступит под 16 игровым номером.
Красничи присоединился к Колосу летом 2024 года и заключил соглашение до лета 2027 года. В сезоне 2025/26 Иллир отыграл 14 матчей в УПЛ и отличился одним забитым голом.
