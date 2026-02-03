Скрипник подтвердил. Талантливый игрок Динамо может присоединиться к Заре

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал, что его команда намерена арендовать форварда Федора Задорожного, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».

– Вместе с вашей командой сейчас тренируется игрок молодежной команды киевского «Динамо», который может сыграть и форварда, 19-летний Федор Задорожный?

– Да, Задорожный сейчас у нас на просмотре, тренируется вместе с командой. Намерены арендовать этого игрока у «Динамо» до конца сезона, но, конечно, если он нам подойдет. Посмотрим, как это будет. Пока что-то сложно говорить, потому что он провел только одну тренировку.

– «Заря» находится на зимнем сборе довольно продолжительное время, сыграно уже пять товарищеских поединков. Насколько команда готова к соревнованиям, которые возобновятся менее чем за три недели?

– Процентов на 50. Игроки сейчас работают под нагрузками. Тренируемся, играем, тренируемся, играем – рутина... Каждая команда в межсезонье сталкивается с таким графиком. Будто и неблагодарная работа, скажем так, но без нее никак, – рассказал Скрипник.

В этом сезоне Задорожный провел 11 матчей в чемпионате Украины U-19, где забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 19-летнего игрока истекает в феврале 2027-го.