Игрок сборной Украины получил Green card и изменил свой статус за границей

Защитник сборной Украины Александр Сваток получил Green card и изменил свой статус в американском клубе «Остин», который выступает в Major League Soccer (MLS).

Green card – удостоверение личности, подтверждающее наличие разрешения на проживание в США человека, не являющегося гражданином этой страны, но который постоянно проживает на территории США. Карточка дает право трудоустройства на всей территории страны.

Опытный 31-летний футболист теперь не будет занимать слот иностранца в составе «Остина». По нормам регламента MLS, в заявке на сезон клуба разрешается выделить всего восемь слотов на легионеров.

Благодаря тому, что статус Сватка был изменен, американская команда сможет добавить в заявку еще одного иностранца.

Защитник присоединился к «Остину» в июле 2024 года с «Днепра» за 1,2 миллиона евро и провел 40 матчей в футболке американского клуба (один гол). В активе Александра – 11 сыгранных поединков в составе сборной Украины.