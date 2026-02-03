Игрок сборной Украины получил Green card и изменил свой статус за границей
Защитник «Остина» Александр Сваток не будет считаться легионером в составе американского клуба
Защитник сборной Украины Александр Сваток получил Green card и изменил свой статус в американском клубе «Остин», который выступает в Major League Soccer (MLS).
Green card – удостоверение личности, подтверждающее наличие разрешения на проживание в США человека, не являющегося гражданином этой страны, но который постоянно проживает на территории США. Карточка дает право трудоустройства на всей территории страны.
Опытный 31-летний футболист теперь не будет занимать слот иностранца в составе «Остина». По нормам регламента MLS, в заявке на сезон клуба разрешается выделить всего восемь слотов на легионеров.
Благодаря тому, что статус Сватка был изменен, американская команда сможет добавить в заявку еще одного иностранца.
Защитник присоединился к «Остину» в июле 2024 года с «Днепра» за 1,2 миллиона евро и провел 40 матчей в футболке американского клуба (один гол). В активе Александра – 11 сыгранных поединков в составе сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фланговый полузащитник «Ингульца» Виталий Фарасеенко присоединился к одесскому клубу
Александр поддержал украинского боксера после сенсационного поражения