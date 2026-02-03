Александра Олейникова – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 64). Поединок начнется первым запуском на корте №2 ориентировочно в 11:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с одной из четырех теннисисток: Ван Синьюй, Кейтлин Кеведо, Елены-Габриэлы Русе или Ребеки Масаровой.

