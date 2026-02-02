В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный

Спортивный директор английского «Борнмута» Тьягу Пинту прокомментировал положение защитника сборной Украины Ильи Забарного во французском ПСЖ.

23-летний украинский футболист не может похвастаться регулярным игровым временем и регулярно подвергается критике со стороны местной прессы.

«Когда приходишь в новую команду, нужно время на адаптацию – это нормально. Особенно в Париже. У нас, в «Борнмуте» было проще тактически, потому что каждый защитник точно знал, что ему делать.

Ээто была система «друг против друга», когда каждый игрок должен следовать за своим соперником по всему полю. В ПСЖ все совсем иначе», – сказал Пинту.

В нынешнем сезоне Забарный провел 24 игры в футболке ПСЖ, в которых забил один гол. Украинский защитник присоединился к парижскому клубу во время летнего трансферного окна и подписал контракт до июня 2030 года.