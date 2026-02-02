Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался с аргентинским футболистом
Англия
02 февраля 2026, 21:06 |
1008
1

ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался с аргентинским футболистом

Аарон Ансельмино отправился в аренду в Страсбург

02 февраля 2026, 21:06 |
1008
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался с аргентинским футболистом
ФК Страсбург

Французский «Страсбург» официально объявил о подписании аргентинского центрального защитника лондонского «Челси» Аарона Ансельмино.

Отмечается, что переход 20-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.

Ранее «Челси» вернул Аарона Ансельмино из аренды в дортмундской «Боруссии», куда отдал его летом 2025 года.

В сезоне 2025/26 Аарон Ансельмино на правах аренды провел 10 матчей за дортмундскую «Боруссию», отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

По теме:
Шахтер официально объявил об уходе игрока, который не нужен Турану
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Фабрицио Романо назвал новый клуб Карима Бензема
трансферы аренда игрока трансферы АПЛ Аарон Ансельмино трансферы Лиги 1 Страсбург
Дмитрий Вус Источник: ФК Страсбург
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная история Яремчука. Сколько Лион заплатил за аренду?
Футбол | 02 февраля 2026, 21:07 0
Трансферная история Яремчука. Сколько Лион заплатил за аренду?
Трансферная история Яремчука. Сколько Лион заплатил за аренду?

Сумма аренды составляет 1,5 млн евро, а опция выкупа – 5 млн евро

Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Футзал | 02 февраля 2026, 00:07 1
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары

1 февраля определились все полуфиналисты континенталього первенства

В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02.02.2026, 07:03
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Футбол | 02.02.2026, 14:01
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Теннис | 02.02.2026, 15:40
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
А скільки писали що туди піде український
Ответить
0
Популярные новости
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
31.01.2026, 17:20 2
Теннис
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 26
Футбол
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 32
Футбол
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем