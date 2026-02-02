ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался с аргентинским футболистом
Аарон Ансельмино отправился в аренду в Страсбург
Французский «Страсбург» официально объявил о подписании аргентинского центрального защитника лондонского «Челси» Аарона Ансельмино.
Отмечается, что переход 20-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.
Ранее «Челси» вернул Аарона Ансельмино из аренды в дортмундской «Боруссии», куда отдал его летом 2025 года.
В сезоне 2025/26 Аарон Ансельмино на правах аренды провел 10 матчей за дортмундскую «Боруссию», отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
𝘼𝙖𝙧𝙤𝙣 𝘼𝙣𝙨𝙚𝙡𝙢𝙞𝙣𝙤 𝙧𝙚𝙟𝙤𝙞𝙣𝙩 𝙡𝙚 𝙍𝙖𝙘𝙞𝙣𝙜 𝙚𝙣 𝙥𝙧𝙚̂𝙩 ✍️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 2, 2026
Le Racing Club de Strasbourg Alsace accueille le défenseur central argentin Aarón Anselmino en prêt.
Le communiqué 👇
▸ #MercatoRCSA
