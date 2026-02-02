ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался с аргентинским футболистом

Французский «Страсбург» официально объявил о подписании аргентинского центрального защитника лондонского «Челси» Аарона Ансельмино.

Отмечается, что переход 20-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.

Ранее «Челси» вернул Аарона Ансельмино из аренды в дортмундской «Боруссии», куда отдал его летом 2025 года.

В сезоне 2025/26 Аарон Ансельмино на правах аренды провел 10 матчей за дортмундскую «Боруссию», отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.