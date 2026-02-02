Украинский клуб ищет новых футболистов через объявление в соцсетях

Представитель «Второй лиги Украины – «Реал Фарма» – объявил в социальных сетях о старте просмотра для футболистов, желающих присоединиться к одесскому клубу.

Отбор будет проводиться 5 февраля 2026 года на стадионе «Иван» – в первый день состоится тестовая тренировка продолжительностью от 90 до 120 минут. На следующий день игроки, которые проявят себя лучше во время тестов, получат шанс выйти на поле в товарищеской игре против одесского «Черноморца».

«Реал Фарма» приглашает футболистов 2002-2009 годов рождения, которые пройдут просмотр под руководством главного тренера Валентина Полтавца. Участники могут приехать из любого города Украины, однако клуб не обеспечивает расходы (проживание и питание).

В нынешнем сезоне одесская команда набрала два балла в 19 играх и разместилась на десятой позиции в турнирной таблице. Отставание от ближайшего конкурента составляет 15 пунктов.

Президентом ФК «Реал Фарма» является Николай Лиховидов, которому исполнилось 60 лет и который регулярно обновляет собственный рекорд старейшего футболиста в истории профессионального футбола Украины.