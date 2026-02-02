Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок новичка УПЛ: «Слышал очень много раз, что нас сравнивают с Лестером»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 11:48 | Обновлено 02 февраля 2026, 11:49
329
0

Игрок новичка УПЛ: «Слышал очень много раз, что нас сравнивают с Лестером»

Антон Яшков прокомментировал сравнение с сенсационными «лисами»

ФК Кудровка

Вратарь «Кудровки» Антон Яшков прокомментировал сравнение команды с английским «Лестером», который сенсационно выиграл чемпионство в сезоне 15/16:

«Да, я слышал очень много раз, что нас сравнивают с «Лестером». Это очень круто, приятно, но «Лестер» пришел из Чемпионшипа, закрепился, достиг каких-то высоких результатов в Премьер-лиге Англии.

Нам нужно смотреть на себя, в первую очередь. Нам нужно выполнить поставленную задачу, закрепиться в УПЛ, а там уже будем сравнивать.

Как мне кажется, мы завоевали симпатию болельщиков тем, что мы вышли и играем в футбол. Мы не хватаем звезд с неба – вот как мы есть, мы играем. Играем сердцем».

Первую часть сезона в УПЛ «Кудровка» завершила на 13-м месте в турнирной таблице, имея в активе 15 очков после 16 сыгранных матчей.

Антон Яшков Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лестер
Иван Чирко Источник: ФК Кудровка
