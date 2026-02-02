Игрок новичка УПЛ: «Слышал очень много раз, что нас сравнивают с Лестером»
Антон Яшков прокомментировал сравнение с сенсационными «лисами»
Вратарь «Кудровки» Антон Яшков прокомментировал сравнение команды с английским «Лестером», который сенсационно выиграл чемпионство в сезоне 15/16:
«Да, я слышал очень много раз, что нас сравнивают с «Лестером». Это очень круто, приятно, но «Лестер» пришел из Чемпионшипа, закрепился, достиг каких-то высоких результатов в Премьер-лиге Англии.
Нам нужно смотреть на себя, в первую очередь. Нам нужно выполнить поставленную задачу, закрепиться в УПЛ, а там уже будем сравнивать.
Как мне кажется, мы завоевали симпатию болельщиков тем, что мы вышли и играем в футбол. Мы не хватаем звезд с неба – вот как мы есть, мы играем. Играем сердцем».
Первую часть сезона в УПЛ «Кудровка» завершила на 13-м месте в турнирной таблице, имея в активе 15 очков после 16 сыгранных матчей.
