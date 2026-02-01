В понедельник, 2 февраля, состоится поединок 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Аль-Хиляль

Действующие вицечемпионы Саудовской Аравии проводят очень хороший сезон. После 18 туров национальной лиги на балансе клуба есть 46 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 1-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от конкурентов, Аль-Насра и Аль-Ахли, совсем не велико – всего 3 очка. В Кубке Короля коллектив уже дошел до полуфинала, где сыграет против того же «Аль-Ахли».

После 6 туров азиатской Лиги чемпионов саудиты имеют 18 очков на балансе и занимают 1-е место западного зачета. Команда уже обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Аль-Ахли

Для «Аль-Ахли» сезон проходит не менее удачно. За 18 игр чемпионата Саудовской Аравии команде удалось добыть в борьбе 43 зачетных пункта, которые сейчас позволяют ей занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Однако, как уже упоминалось ранее, расстояние от лидера мизерного – 3 очка. В Кубке Короля коллектив квалифицировался в 1/2 финала.

После 6 поединков Лиги чемпионов АФК «Аль-Ахли» имеет на балансе 13 баллов, благодаря которым занимает 3-ю строчку общего зачета. Как и «Аль-Хиляль», коллектив уже обеспечил себе участие в плей-офф.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждая команда имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Победная серия «Аль-Ахли» длится уже 8 поединков подряд.

За 27 игр текущего сезона «Аль-Хиляль» до сих пор не имеет ни одного поражения. На балансе команды 4 ничьи и 23 победы.

«Аль-Хиляль» не может сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.

Прогноз

Победителя спрогнозировать сложно, ведь обе команды сейчас находятся в очень хорошей форме. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.53 по линии БК betking).