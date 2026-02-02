Коджаелиспор

В понедельник, 2 февраля, состоится поединок 20-го тура чемпионата Турции между «Коджаэлиспором» и «Фенербахче». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Коджаэлиспор

Довольно неплохо проходит сезон для новичка высшего турецкого дивизиона. После 19 игр Суперлиги на балансе команды есть 24 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв от зоны вылета уже достаточно ощутим – 8 очков.

После 2-х раундов Кубка Турции на балансе клуба есть 3 балла, которые позволяют ему занимать 3-ю строчку таблицы группы С. Правда, такое же количество очков имеет еще 6 команд.

Фенербахче

Для стамбульской команды сезон проходит достаточно успешно. После 19 туров национального чемпионата «Фенербахче» имеет на балансе 43 зачетных пункта, позволяющих ему находиться на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Галатасарая» составляет уже 6 очков, однако он уже сыграл свой поединок 20-го тура. В Кубке Турции коллектив также получил 3 очка за 2 раунда, однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных занимает 4-е место группы С.

За 8 поединков Лиги Европы турки смогли набрать 12 баллов – они позволили команде занять 19 место общего зачета и квалифицироваться в плей-офф.

Личные встречи

За последние 16 лет клубы играли только раз – в 1-м круге текущего сезона Суперлиги. Тогда выигрыш со счетом 3:1 завоевал «Фенербахче».

Интересные факты

Беспроигрышная выездная серия «Фенербахче» длится уже 12 игр. На счету команды 4 ничьи и 8 побед.

В последних 12-х домашних поединках «Коджаэлиспор» потерпел только 1 поражение.

«Фенербахче» забил 43 гола в текущем сезоне Суперлиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Несмотря на хорошую домашнюю форму «Коджаэлиспора», «Фенербахче» все равно выглядит очевидным фаворитом. Я поставлю его победу (с коэффициентом 1.72 по линии БК betking).