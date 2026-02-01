Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков станет четвертым украинцем с 30+ матчами за Бенфику
Португалия
01 февраля 2026, 22:08 | Обновлено 01 февраля 2026, 22:12
Судаков станет четвертым украинцем с 30+ матчами за Бенфику

Трубин сыграет 133-й матч за «орлов» во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

23-летний полузащитник Бенфики Георгий Судаков сыграет свой 30-й матч за клуб во всех турнирах.

Произойдет это в поединке 20-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» на выезде сыграют с Тонделлой.

Судаков выйдет в стартовом составе лиссабонцев и станет 4-м украинцем, который достигнет отметки в 30 матчей за клуб во всех турнирах.

Рекордсменом Бенфики является Анатолий Трубин, также сыграющий сегодня с первых минут и для которого эта игра станет 133-й в футболке «орлов.

Матчи украинцев за Бенфику во всех турнирах (с учетом игры Тондела – Бенфика)

  • 133 – Анатолий Трубин (78 – Примейра, 30 – Лига чемпионов, 7 – Кубок лиги, 7 – Кубок Португалии, 6 – Лига Европы, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
  • 81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)
  • 47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)
  • 30 – Георгий Судаков (17 – Примейра, 8 – Лига чемпионов, 3 – Кубок Португалии, 2 – Кубок лиги)
чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков статистика Анатолий Трубин Сергей Кандауров Роман Яремчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
T-800
а хохол Юран?
