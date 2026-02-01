Судаков станет четвертым украинцем с 30+ матчами за Бенфику
Трубин сыграет 133-й матч за «орлов» во всех турнирах
23-летний полузащитник Бенфики Георгий Судаков сыграет свой 30-й матч за клуб во всех турнирах.
Произойдет это в поединке 20-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» на выезде сыграют с Тонделлой.
Судаков выйдет в стартовом составе лиссабонцев и станет 4-м украинцем, который достигнет отметки в 30 матчей за клуб во всех турнирах.
Рекордсменом Бенфики является Анатолий Трубин, также сыграющий сегодня с первых минут и для которого эта игра станет 133-й в футболке «орлов.
Матчи украинцев за Бенфику во всех турнирах (с учетом игры Тондела – Бенфика)
- 133 – Анатолий Трубин (78 – Примейра, 30 – Лига чемпионов, 7 – Кубок лиги, 7 – Кубок Португалии, 6 – Лига Европы, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
- 81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)
- 47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)
- 30 – Георгий Судаков (17 – Примейра, 8 – Лига чемпионов, 3 – Кубок Португалии, 2 – Кубок лиги)
