Судаков станет четвертым украинцем с 30+ матчами за Бенфику

23-летний полузащитник Бенфики Георгий Судаков сыграет свой 30-й матч за клуб во всех турнирах.

Произойдет это в поединке 20-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» на выезде сыграют с Тонделлой.

Судаков выйдет в стартовом составе лиссабонцев и станет 4-м украинцем, который достигнет отметки в 30 матчей за клуб во всех турнирах.

Рекордсменом Бенфики является Анатолий Трубин, также сыграющий сегодня с первых минут и для которого эта игра станет 133-й в футболке «орлов.

Матчи украинцев за Бенфику во всех турнирах (с учетом игры Тондела – Бенфика)