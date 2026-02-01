Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОУРИНЬО: «То, что этот игрок Реала сделал с Трубиным… это было невероятно»
Лига чемпионов
01 февраля 2026, 19:31 |
1278
0

МОУРИНЬО: «То, что этот игрок Реала сделал с Трубиным… это было невероятно»

Тренер Бенфики – о жесте вратаря Реала

01 февраля 2026, 19:31 |
1278
0
МОУРИНЬО: «То, что этот игрок Реала сделал с Трубиным… это было невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал поступок голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который после матча Лиги чемпионов, несмотря на поражение, подошел к своему украинскому коллеге из лиссабонского клуба Анатолию Трубину, чтобы поздравить его с забитым голом.

«В завершение событий этой недели я хотел бы сказать кое-что, потому что в конце матча я этого не осознавал. То, что Куртуа сделал с Трубиным, было просто невероятным. Думаю, на гала-концертах, которые проводятся в конце сезона УЕФА, ФИФА и т.д., награда за честную игру уже вручена.

То, что он сделал... Я бы осмелился сказать, что в печали поражения он нашел несколько секунд, чтобы порадоваться за своего коллегу из другой команды, который сделал что-то невероятное. Эта реакция Куртуа, в тот момент, когда мы думали только о себе... казалось, что мы полностью изолированы от мира. Я не осознавал...

Но меня это не удивляет, он был моим игроком, он - лучший вратарь в мире, и он продемонстрировал это своим отношением... Для меня это также войдет в историю этой Лиги чемпионов. Что бы ни случилось в истории этой Лиги чемпионов, это будет великий игрок в этой Лиге чемпионов, потому что то, что он сделал с Трубиным... Это было невероятно», - сказал Моуриньо в эфире телеканала BTV.

Ранее Трубин раскрыл детали своего разговора с Куртуа.

По теме:
Вылетел надолго? Спортивный врач прокомментировал травму звезды Реала
Мбаппе повторил достижения Роналду и Месси в Ла Лиге
Реал – Райо Вальекано – 2:1. Пенальти Мбаппе на 90+10-й. Видео голов, обзор
Жозе Моуриньо Тибо Куртуа Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комо, играя почти весь матч в большинстве, не смог забить Аталанте
Футбол | 01 февраля 2026, 17:59 0
Комо, играя почти весь матч в большинстве, не смог забить Аталанте
Комо, играя почти весь матч в большинстве, не смог забить Аталанте

Матч в Комо завершился без головов

Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01 февраля 2026, 08:58 15
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик

Куарши завершает визовые вопросы и скоро приедет в Киев

Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Футзал | 31.01.2026, 19:17
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Футбол | 01.02.2026, 18:03
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футбол | 31.01.2026, 18:45
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
31.01.2026, 14:39
Теннис
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 7
Теннис
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 2
Футбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 23
Футбол
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
31.01.2026, 21:50 8
Футзал
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем