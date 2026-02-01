МОУРИНЬО: «То, что этот игрок Реала сделал с Трубиным… это было невероятно»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал поступок голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который после матча Лиги чемпионов, несмотря на поражение, подошел к своему украинскому коллеге из лиссабонского клуба Анатолию Трубину, чтобы поздравить его с забитым голом.

«В завершение событий этой недели я хотел бы сказать кое-что, потому что в конце матча я этого не осознавал. То, что Куртуа сделал с Трубиным, было просто невероятным. Думаю, на гала-концертах, которые проводятся в конце сезона УЕФА, ФИФА и т.д., награда за честную игру уже вручена.

То, что он сделал... Я бы осмелился сказать, что в печали поражения он нашел несколько секунд, чтобы порадоваться за своего коллегу из другой команды, который сделал что-то невероятное. Эта реакция Куртуа, в тот момент, когда мы думали только о себе... казалось, что мы полностью изолированы от мира. Я не осознавал...

Но меня это не удивляет, он был моим игроком, он - лучший вратарь в мире, и он продемонстрировал это своим отношением... Для меня это также войдет в историю этой Лиги чемпионов. Что бы ни случилось в истории этой Лиги чемпионов, это будет великий игрок в этой Лиге чемпионов, потому что то, что он сделал с Трубиным... Это было невероятно», - сказал Моуриньо в эфире телеканала BTV.

