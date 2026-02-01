ЗИНЧЕНКО: «Сколько себя помню, Аякс всегда играл в комбинационный футбол»

Украинский футболист Александр Зинченко прокомментировал свой трансфер в нидерландский Аякс:

«Я рад быть здесь. Я с нетерпением ждал этого и не могу дождаться, когда присоединюсь к команде, познакомлюсь со всеми и сыграю свой первый матч.

Последние несколько дней были напряженными с тех пор, как я впервые услышал об этой возможности [перейти в Аякс]. Но, к счастью, все получилось.

Это большой клуб с богатой историей. Аякс играет в своем собственном стиле, и это мне очень подходит. Сколько себя помню, Аякс всегда играл в комбинационный и привлекательный футбол. Надеюсь, это мне подойдет. Мои предыдущие клубы, Манчестер Сити и Арсенал, тоже любят доминировать в игре, и мне это тоже очень нравится.

Юрриен Тимбер – он был первым, кому я позвонил чтобы расспросить об Аяксе. Он говорил только хорошее и то, что это большой клуб. У меня не было никаких сомнений.

Помню матч сборных Украины и Нидерландов на Йохан Кройфф Арене. Мы проиграли 2:3, но атмосфера была фантастической. Стадион прекрасен, и даже просто пройдясь по коридору, я еще больше загорелся желанием начать играть.

Я с нетерпением жду своего первого матча перед болельщиками, а также очень рад познакомиться со всеми и начать работу. Я знаю цели клуба, знаю, что мне нужно делать и что я могу привнести. Нам нужно усердно работать, а потом посмотрим, к чему это приведет».

29-летний Зинченко 1 февраля покинул лондонский Арсенал и подписал контракт с Аяксом до лета 2026 года.