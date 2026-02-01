«Он выберет деньги». В Нидерландах не верят в успех Зинченко в Аяксе

Нидерландский журналист Валентин Дриссен заявил, что украинский защитник Александр Зинченко, который недавно подписал полугодовой контракт с амстердамским «Аяксом», вряд ли летом продлит сотрудничество с клубом.

В подкасте Kick-Off обсуждалась ситуация с переходом 29-летнего игрока. Так, журналист Майк Вервей заявил, что «Аякс» не будет платить Зинченко зарплату, которую он получал в английской Премьер-лиге. Поэтому, если украинец захочет остаться в клубе, ему придется пойти на финансовые уступки.

Дриссен на это отреагировал следующим заявлением: «Тогда он уйдет. Если ему придется во многом идти на компромисс, то он, конечно, уйдет. Он выберет деньги».

Сообщалось, что у Зинченко возник конфликт с «Арсеналом».