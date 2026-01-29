Франция29 января 2026, 20:54 | Обновлено 29 января 2026, 20:55
Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 21:45 по Киеву матч Лиги 1
В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено».
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
