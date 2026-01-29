Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Страсбург
01.02.2026 21:45 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
29 января 2026, 20:54 | Обновлено 29 января 2026, 20:55
18
0

Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 21:45 по Киеву матч Лиги 1

29 января 2026, 20:54 | Обновлено 29 января 2026, 20:55
18
0
Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Страсбург – ПСЖ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может остаться без клуба
Ланс – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Мирон МАРКЕВИЧ: «Трубину респект, он уже в истории»
Страсбург Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СОБОЛЕНКО: Уважаю Элину как игрока. Я знаю, что она уважает меня как игрока
Теннис | 29 января 2026, 18:40 8
СОБОЛЕНКО: Уважаю Элину как игрока. Я знаю, что она уважает меня как игрока
СОБОЛЕНКО: Уважаю Элину как игрока. Я знаю, что она уважает меня как игрока

Пресс-конференция первой ракетки мира после полуфинала Australian Open 2026

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ расторг контракт с экс-игроком сборной Украины
Футбол | 29 января 2026, 21:22 0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ расторг контракт с экс-игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ расторг контракт с экс-игроком сборной Украины

Никита Шевченко покинул расположение «Александрии»

Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Теннис | 29.01.2026, 12:01
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 07:45
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29.01.2026, 01:44
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем