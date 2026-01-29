В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «ПСЖ».

Игра пройдет в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

