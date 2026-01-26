ITF26 января 2026, 18:13 |
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 26.01-01.02
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
26 января 2026, 18:13 |
65
0
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 26 января до 1 февраля
W75 Порту (Португалия – хард, зал)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Возуко Мдлулва (ЮАР) – Надежда Колб (Украина, 15) – 0:6, 4:6
Второй круг
- Елизара Янева (Болгария, 1) – Надежда Колб (Украина, 15) – 6:0, 6:1
Парный разряд
Первый круг
- Надежда Колб (Украина) и Кристина Новак (Словения) – Алиша Барнетт (Великобритания) и Эликсан Лешемья (Франция, 2) – ТВА
W75 Виро Бич (Флорида, США – грунт), Vero Beach International Tennis Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Аллура Замаррипа (США) – Анита Сагдиева (Украина, 15) – ТВА
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 4 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Пиппа Босман (Нидерланды) – Елена Грекул (Украина, 13) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Лю Лейи (Китай) и Хо Чинву (Гонконг) – Елена Грекул (Украина) и Магдалена Хеджак (Польша) – ТВА
W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- София Тикус (Украина) – Валерия Пеццоли (Италия) – 7:5, 4:6, 9:11
Второй круг
- Карла Джамбелли (Италия) – Мария Емшанова (Украина) – 6:1, 6:1
