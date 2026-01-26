Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 26.01-01.02

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 26.01-01.02
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 26 января до 1 февраля

W75 Порту (Португалия – хард, зал)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Возуко Мдлулва (ЮАР) – Надежда Колб (Украина, 15) – 0:6, 4:6

Второй круг

  • Елизара Янева (Болгария, 1) – Надежда Колб (Украина, 15) – 6:0, 6:1

Парный разряд

Первый круг

  • Надежда Колб (Украина) и Кристина Новак (Словения) – Алиша Барнетт (Великобритания) и Эликсан Лешемья (Франция, 2) – ТВА

W75 Виро Бич (Флорида, США – грунт), Vero Beach International Tennis Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Аллура Замаррипа (США) – Анита Сагдиева (Украина, 15) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 4 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Пиппа Босман (Нидерланды) – Елена Грекул (Украина, 13) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Лю Лейи (Китай) и Хо Чинву (Гонконг) – Елена Грекул (Украина) и Магдалена Хеджак (Польша) – ТВА

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • София Тикус (Украина) – Валерия Пеццоли (Италия) – 7:5, 4:6, 9:11

Второй круг

  • Карла Джамбелли (Италия) – Мария Емшанова (Украина) – 6:1, 6:1
ITF World Tennis Tour ITF Порту Надежда Колб Анита Сагдиева ITF Шарм-эш-Шейх
