Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на решение легенды киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко завершить карьеру после окончания текущего сезона.

«У него не идет игра, а также он не мог найти общий язык с Александром Шовковским, поэтому нужно поставить точку и завершить карьеру», – сказал Сабо.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.