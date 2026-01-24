Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»

Бывший тренер советует Ярмоленко повесить бутсы на гвоздь

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на решение легенды киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко завершить карьеру после окончания текущего сезона.

«У него не идет игра, а также он не мог найти общий язык с Александром Шовковским, поэтому нужно поставить точку и завершить карьеру», – сказал Сабо.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу завершение карьеры
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
