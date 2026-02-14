ФОТО. Матч с 8 голами. Как Динамо устроило голевую перестрелку с Зимбру

Утром субботы, 14 февраля, киевское Динамо сыграло свой предпоследний спарринг на зимнем тренировочном сборе в Турции. Бело-синие противостояли Зимбру, который представляет столицу Молдовы – Кишинев.

Уже на 2-й минуте был открыт счет. Золотов сделал диагональную подачу, которую принял Козловский и одним касанием отправил мяч в ворота (1:0). После пропущенного гола бело-синие сразу пытались восстановить равенство, взяв мяч под контроль. Ответ не заставил себя ждать – позиционная атака динамовцев завершилась прострелом Тимчика, после которого Буяльский точно пробил в дальний нижний угол ворот Зимбру (1:1).

Команды старались сохранять высокий темп результативности, обмениваясь атакующими попытками. В частности, Ярмоленко, для которого это был дебютный матч на сборе, сделал опасный прострел на Герреро, который сумел перехватить соперник. Через несколько минут Тимчик сделал подачу в штрафную Зимбру, но адресата она не нашла.

В середине первого тайма Динамо вышло вперед. Яцик мастерски отобрал мяч у соперника возле лицевой линии и отдал на Герреро. Форвард сделал поперечный пас вдоль штрафной, Буяльский пропустил мяч, а Ярмоленко ударом отметился дебютным голом на турецком сборе (2:1). Однако Зимбру ответил мгновенно. Доссо нашел пространство и успешно забежал в штрафную Динамо, забив второй гол молдавской команды (2:2).

Динамо пыталось быстро восстановить преимущество. После вбрасывания мяча с боковой линии Огундана оказался в выгодной ударной позиции, но его попытка прошла мимо ворот. Вскоре Герреро пытался замкнуть подачу с близкого расстояния, но игрок Зимбру перевел мяч на угловой. Позже Герреро снова мог отдать ассист – он умело перевел мяч на Буяльского, чей опасный удар отразил Одинцов.

Зимбру имел свой шанс забить. Луан отобрал мяч у Захарченко и прорвался в штрафную, но его низовой удар не создал особых проблем для Суркиса. В свою очередь динамовцы провели быструю атаку, кульминацией которой стал прострел Караваева на Буяльского, после чего капитан бело-синих пробил мимо ворот. На последних минутах первого тайма Динамо имело еще несколько шансов, но команды ушли на перерыв при счете 2:2.

Второй тайм начался с гола Динамо. Михайленко получил мяч от Огунданы и нанес удар из-за пределов штрафной, с которым не справился Докич, появившийся на поле после перерыва (3:2). Зимбру понадобилось пять минут, чтобы сравнять счет. Василевич вышел один на один с Моргуном после ошибки Караваева при попытке перехватить пас и забил третий гол команды из Кишинева (3:3).

Счет не оставался равным долго. На 60-й минуте Захарченко протянул мяч по флангу и отдал на Яцика, который прострелил на Буяльского. Хавбек одним касанием отправил мяч в ворота, выведя Динамо вперед в третий раз (4:3).

Динамовцы пытались удвоить преимущество. На 68-й минуте Буяльский подал с розыгрыша штрафного на дальнюю штангу, где был Герреро, но мяч после удара форварда прошел мимо ворот. Во второй части тайма Динамо продолжало атаковать, приближаясь к штрафной Зимбру, однако игроки соперника отражали атаки киевлян.

В конце встречи Динамо получил право на пенальти после того, как Джонатас грубо сыграл против Диалло в собственной штрафной. Герреро реализовал одиннадцатиметровый удар, разведя мяч и вратаря в разные стороны (5:3). Вскоре Попов мог забить шестой гол – вратарь перевел мяч в штангу после его удара головой.

Динамо одержало победу над Зимбру в результативном спарринге – 5:3. В субботу, 14 февраля, бело-синих ждет еще один контрольный матч против латвийской РФШ. Игра состоится в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч

14 февраля 2026. Белек (Турция), Sueno Sport Center

Динамо Киев (Украина) – Зимбру Кишинев (Молдова) – 5:3 (2:2)

Голы: Буяльский, 8, 60, Ярмоленко, 23, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пен) – Козловский, 2, Доссо, 25, Василевич, 52

Динамо: 71. Суркис (51. Моргун, 45), 18. Тимчик (66. Тиаре, 45), 4. Попов, 34. Захарченко, 20. Караваев, 91. Михайленко, 7. Ярмоленко (30. Диалло, 64), 29. Буяльский (к), 5. Яцик (28. Осипенко, 86), 16. Огундана, 39. Герреро (77. Бленуце, 86)

Зимбру (старт): 12. Одинцов, 35. Золотов, 33. Штефан (к), 29. Доссо, 5. Аморозо, 24. Тиаго, 8. Шарковский, 25. Василевич, 22. Луан, 15. Козловский, 44. Бойко

Предупреждения: Захарченко, 49 – Бойко, 67, Тиаго, 72, Джонатас, 83

