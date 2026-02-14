Карпати готовят контракт для игрока сборной Украины. Он интересен Шахтеру
«Львы» не планируют продавать Алексея Сыча
По сообщениям некоторых украинских СМИ, донецкий Шахтер активно интересуется защитником национальной сборной Украины Алексеем Сычем, который на клубном уровне играет за львовские Карпаты.
Как стало известно Sport.ua, в расположении «львов» рассчитывают на молодого защитника. Футболист понравился новому главному тренеру львовского клуба Франу Фернандесу.
В расположении Карпат готовы предложить Алексею новый контракт до 2030 года с повышенным окладом, чтобы не лишиться перспективного футболиста. Действующее соглашение Алексея с Карпатами завершается летом 2028 года.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Алексей Сыч провел семь матчей за львовский клуб, не отличившись результативными действиями. Защитник длительное время залечивал травму, полученную в расположении национальной сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Бенфики» – о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов, который состоится 17 февраля
Функционер объявил, что поединок Фьюри – Махмудов пройдет на стадионе Тоттенхэм