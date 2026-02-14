Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Трубин не будет играть в атаке против мадридского Реала»
Лига чемпионов
14 февраля 2026, 15:33 |
Жозе МОУРИНЬО: «Трубин не будет играть в атаке против мадридского Реала»

Наставник «Бенфики» – о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов, который состоится 17 февраля

Жозе МОУРИНЬО: «Трубин не будет играть в атаке против мадридского Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Во вторник, 17 февраля, состоится матч плей-офф Лиги чемпионов, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и мадридский «Реал».

За несколько дней до важного противостояния наставник «орлов» Жозе Моуриньо поделился своими ожиданиями, учитывая, что команды пересекались в основном этапе.

Тогда «Бенфика» одолела соперника со счетом 4:2, а решающий гол на последних секундах забил вратарь сборной Украины Анатолий Трубин.

– Во вторник «Бенфика» снова встретится с «Реалом» в очень сложном матче.

– Очень сложном, безусловно. Мы сыграем только первый тайм. Теперь Трубин не будет играть в атаке против мадридского «Реала». Я очень привык к таким играм на выбывание, ведь занимаюсь этим всю жизнь.

Часто люди думают, что в первом матче нужен определенный результат. Я говорю, что определенного результата нет. Мы сыграем первый тайм с умом, амбициями и уверенностью.

Мы знаем, что мы сделали с королями Лиги чемпионов ранее... Они ранены. Но раненый король опасен, – подытожил Моуриньо.

По теме:
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Кейн, Мбаппе или Холанд? Кто второй раз станет обладателем Золотой бутсы?
«Они точно покинут клуб». В Испании сообщили, что ждет Лунина в Реале
Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Анатолий Трубин Жозе Моуриньо
Николай Тытюк Источник: A Bola
