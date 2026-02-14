Туран рассказал о главной мечте в Шахтере: «Это историческое достижение»
Хочет выиграть евротрофей
Тренер Шахтера Арда Туран считает, что в случае, если команда выиграет Лигу конференций, то это станет исполнением мечты и историческим достижением, учитывая ситуацию в Украине.
– Можно ли сейчас сказать, что выиграть европейский трофей с «Шахтером» является вашей мечтой сейчас?
– Да, думаю, можно так сказать. Если мы выигрываем Лигу конференций, это будет огромный успех, учитывая ситуацию в нашей стране, переезды, которые нам приходится делать, и тот факт, что наши игроки постоянно переживают за своих близких и семьи. Получение кубка может стать историческим достижением. Я верю, что это будет один из самых больших успехов не только в футболе, но и в истории спорта в целом. Нашим соперникам не приходится слышать сирены воздушной тревоги, когда они возвращаются домой изможденные, нашим игрокам приходится. Поэтому, если нам удастся завоевать титул, это будет одна из самых больших побед в истории спорта.
Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги конференций, где сыграет против кого-то из победителей противостояний Купс – Лех, Шкендия – Самсунспор.
