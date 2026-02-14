Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран рассказал о главной мечте в Шахтере: «Это историческое достижение»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 15:31 | Обновлено 14 февраля 2026, 15:37
212
2

Туран рассказал о главной мечте в Шахтере: «Это историческое достижение»

Хочет выиграть евротрофей

14 февраля 2026, 15:31 | Обновлено 14 февраля 2026, 15:37
212
2 Comments
Туран рассказал о главной мечте в Шахтере: «Это историческое достижение»
ФК Шахтер. Арда Туран

Тренер Шахтера Арда Туран считает, что в случае, если команда выиграет Лигу конференций, то это станет исполнением мечты и историческим достижением, учитывая ситуацию в Украине.

– Можно ли сейчас сказать, что выиграть европейский трофей с «Шахтером» является вашей мечтой сейчас?
– Да, думаю, можно так сказать. Если мы выигрываем Лигу конференций, это будет огромный успех, учитывая ситуацию в нашей стране, переезды, которые нам приходится делать, и тот факт, что наши игроки постоянно переживают за своих близких и семьи. Получение кубка может стать историческим достижением. Я верю, что это будет один из самых больших успехов не только в футболе, но и в истории спорта в целом. Нашим соперникам не приходится слышать сирены воздушной тревоги, когда они возвращаются домой изможденные, нашим игрокам приходится. Поэтому, если нам удастся завоевать титул, это будет одна из самых больших побед в истории спорта.

Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги конференций, где сыграет против кого-то из победителей противостояний Купс – Лех, Шкендия – Самсунспор.

По теме:
Легионер клуба УПЛ заболел малярией: «Конечно, это неприятно»
Когда играет Динамо? Премьер-лига утвердила даты и время матчей 19-го тура
«Он заболел». В СК Полтава опровергли конфликт между коучем и голкипером
Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Лига конференций
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Футбол | 14 февраля 2026, 05:02 5
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты

Португалец готов вернуться в «Спортинг»

Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14 февраля 2026, 08:57 4
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление

Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»

Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Футбол | 14.02.2026, 12:10
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Футбол | 13.02.2026, 13:03
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Сикана жестко раскритиковали в Бельгии. Вспомнили о чемпионате Украины
Футбол | 14.02.2026, 12:07
Сикана жестко раскритиковали в Бельгии. Вспомнили о чемпионате Украины
Сикана жестко раскритиковали в Бельгии. Вспомнили о чемпионате Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
We can do it!
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 185
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 18
Футбол
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
13.02.2026, 04:02 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 1
Бокс
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 144
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем