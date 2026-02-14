Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – РФШ Рига
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 15:37 |
61
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – РФШ Рига

14 февраля в 16:00 состоится контрольный поединок на сборах в Турции

14 февраля 2026, 15:37 |
61
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – РФШ Рига
Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Для подопечных Игоря Костюка это второй спарринг игрового дня. В утреннем матче другим составом Динамо обыграло Зимбру Кишинев (5:3).

Динамо – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

По теме:
Завершили сборы поражением. Рух в спарринге уступил Олимпии
Когда играет Динамо? Премьер-лига утвердила даты и время матчей 19-го тура
ФОТО. Матч с 8 голами. Как Динамо устроило голевую перестрелку с Зимбру
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ РФШ Рига Динамо - РФШ где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Футбол | 13 февраля 2026, 20:01 6
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт

Александр Караваев может продлить свое пребывание в киевском клубе

ФОТО. Последний спарринг. Как Шахтер разгромил грузинскую команду Рустави
Футбол | 14 февраля 2026, 12:46 0
ФОТО. Последний спарринг. Как Шахтер разгромил грузинскую команду Рустави
ФОТО. Последний спарринг. Как Шахтер разгромил грузинскую команду Рустави

Дубль оформил Кауас Элис и супергол забил Егор Назарина

Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Футбол | 14.02.2026, 08:02
Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 14:09
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Олимпийские игры | 13.02.2026, 16:59
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 46
Зимние виды
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 185
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 1
Бокс
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
13.02.2026, 04:02 3
Футбол
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
13.02.2026, 06:32 3
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 6
Олимпийские игры
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем