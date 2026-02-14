Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – РФШ Рига
14 февраля в 16:00 состоится контрольный поединок на сборах в Турции
Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).
Для подопечных Игоря Костюка это второй спарринг игрового дня. В утреннем матче другим составом Динамо обыграло Зимбру Кишинев (5:3).
Динамо – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Караваев может продлить свое пребывание в киевском клубе
Дубль оформил Кауас Элис и супергол забил Егор Назарина