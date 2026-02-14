Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Динамо Киев
14.02.2026 16:00 - : -
РФШ
14 февраля 2026, 16:15 | Обновлено 14 февраля 2026, 17:18
1845
1

Динамо – РФШ. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

Коллаж Sport.ua

Товарищеский матч.

«Динамо» – РФШ - 0:0

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Беловар, Коробов – Бражко, Шапаренко – Редушко, Пихалонок, Волошин – Пономаренко.

Запасные: Игнатенко, Тиаре, Бленуце, Рубчинскому, Осипенко, Диалло, Дикий.

РФШ: Марич – Филиппович, Пренга, Липушчек, Саввальниекс – Зеленковс, Нджие – Кигурс, Икауниекс – Талла, Диоманде.

Стадион: «Sueno Sport Center» (Белек, Турция).

В субботу, 14-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и латвийская РФШ. Матч пройдет в Белеке, на поле стадиона «Sueno Sport Center», начало в 16:00.

Заключительный контрольный поединок команды Игоря Костюка пройдет против соперника из Латвии. Против РФШ «бело-синие» сравнительно недавно играли в Лиге Европы УЕФА, победив со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «РФШ», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ РФШ Рига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанат Шахтера
«Пацаны, сегодня проснулся и понял — всё, хватит это скрывать. С самого детского сада я ярый ультрас РФШ! 🇱🇻 Даже матчи Шахтера так не жду, как сегодняшний вынос мусорки.
​В холодильнике уже шпроты, на душе — Рижский бальзам, а в голове только одна мысль: сегодня Рига покажет, кто тут настоящий гранд, а кто просто в форме "Динамо" по полю гуляет. Верим в легендарную победу латышей, жду этот матч сильнее, чем зарплату! Вперёд, РФШ, размажьте их
Ответить
0
