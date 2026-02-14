Динамо Киев

Динамо – РФШ. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка
Товарищеский матч.
«Динамо» – РФШ - 0:0
«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Беловар, Коробов – Бражко, Шапаренко – Редушко, Пихалонок, Волошин – Пономаренко.
Запасные: Игнатенко, Тиаре, Бленуце, Рубчинскому, Осипенко, Диалло, Дикий.
РФШ: Марич – Филиппович, Пренга, Липушчек, Саввальниекс – Зеленковс, Нджие – Кигурс, Икауниекс – Талла, Диоманде.
Стадион: «Sueno Sport Center» (Белек, Турция).
В субботу, 14-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и латвийская РФШ. Матч пройдет в Белеке, на поле стадиона «Sueno Sport Center», начало в 16:00.
Заключительный контрольный поединок команды Игоря Костюка пройдет против соперника из Латвии. Против РФШ «бело-синие» сравнительно недавно играли в Лиге Европы УЕФА, победив со счетом 1:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «РФШ», за которой можно следить в украинской версии сайта.
В холодильнике уже шпроты, на душе — Рижский бальзам, а в голове только одна мысль: сегодня Рига покажет, кто тут настоящий гранд, а кто просто в форме "Динамо" по полю гуляет. Верим в легендарную победу латышей, жду этот матч сильнее, чем зарплату! Вперёд, РФШ, размажьте их