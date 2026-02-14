Динамо Киев

Товарищеский матч.

«Динамо» – РФШ - 0:0

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Беловар, Коробов – Бражко, Шапаренко – Редушко, Пихалонок, Волошин – Пономаренко.

Запасные: Игнатенко, Тиаре, Бленуце, Рубчинскому, Осипенко, Диалло, Дикий.

РФШ: Марич – Филиппович, Пренга, Липушчек, Саввальниекс – Зеленковс, Нджие – Кигурс, Икауниекс – Талла, Диоманде.

Стадион: «Sueno Sport Center» (Белек, Турция).

В субботу, 14-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и латвийская РФШ. Матч пройдет в Белеке, на поле стадиона «Sueno Sport Center», начало в 16:00.

Заключительный контрольный поединок команды Игоря Костюка пройдет против соперника из Латвии. Против РФШ «бело-синие» сравнительно недавно играли в Лиге Европы УЕФА, победив со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «РФШ», за которой можно следить в украинской версии сайта.