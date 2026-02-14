Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Второй тайм получился гораздо лучше»
Украина. Первая лига
14 февраля 2026, 17:17 |
170
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Второй тайм получился гораздо лучше»

Наставник «Буковины» прокомментировал результат спарринга с «Прикарпатьем»

14 февраля 2026, 17:17 |
170
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Второй тайм получился гораздо лучше»
Фк Буковина. Сергей Шищенко

«Буковина» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В субботу, 14 февраля, команды в товарищеском матче со счетом 5:0 обыграла «Прикарпатье». Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал победу своей команды, а также подвел краткий итог первой части сборов.

– Сергей Юрьевич, завершаем первый закарпатский сбор яркой разгромной победой над «Прикарпатьем». Каким будет ваш экспресс-анализ этого матча?

– Яркой – это в плане результата. А в плане действий в первом тайме я не совсем доволен. В перерыве в раздевалке был разговор на повышенных тонах. Ребята вышли на второй тайм совсем по-другому и начали играть в футбол, который я хочу видеть. Действиями футболистов во втором тайме я очень доволен, ведь в первом у нас не все получалось. Если говорить в общем, то и сбор прошел удачно, и контрольными матчами я доволен. Кроме сегодняшних действий игроков именно в первом тайме.

– Что именно вам не понравилось в первой половине встречи?

– Соперник действовал агрессивно в обороне и неплохо контролировал мяч. У нас не совсем работал прессинг, не получались позиционные атаки, мы часто теряли мяч. Понимание игры в первом тайме было совсем не таким, как во втором. Вы видели, как мы действовали после перерыва – комбинировали, бежали в пространство, создавали качественные подходы к воротам соперника. Второй тайм получился гораздо лучше.

– И это при том, что футболисты сегодня отыграли по 90 минут. Свидетельствует ли это о хорошей функциональной готовности?

– Где-то да, а где-то – нет. Предыдущий матч с «Полтавой» был очень интенсивным. Сегодняшний поединок был менее интенсивным, но и там и здесь примерно на 70-й минуте было видно, что некоторым игрокам уже тяжеловато. Это нормальный процесс, ведь это лишь второй этап нашей подготовки: сначала у нас был микроцикл в Черновцах, а теперь уже первый полноценный сбор. У нас еще есть время, и с каждой игрой мы будем прибавлять в физическом плане. Сейчас самое главное – это понимание нашей модели игры и улучшение взаимодействия на поле, а «физика» придет через тренировки и спарринги.

– Обозначьте план работы на следующем этапе подготовки. На чем будете акцентировать внимание?

– Особенно ничего менять не будем. Сейчас три дня отдохнем дома в Черновцах, после чего снова отправимся на Закарпатье, но в этот раз будем базироваться уже в Ужгороде. Там также запланировано проведение нескольких контрольных поединков. Через эти игры мы будем непосредственно готовиться к первому официальному матчу сезона – кубковому противостоянию с «ЛНЗ».

По теме:
Динамо Киев – РФШ Рига – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ
ВИДЕО. Пономаренко с пенальти удвоил перевес Динамо над РФШ
товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Прикарпатье Ивано-Франковск Сергей Шищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
Футбол | 14 февраля 2026, 09:30 11
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока

Игорь Леонов считает, что полузащитник сборной Украины еще попортит нервы своим соперникам

Когда играет Динамо? Премьер-лига утвердила даты и время матчей 19-го тура
Футбол | 14 февраля 2026, 15:13 0
Когда играет Динамо? Премьер-лига утвердила даты и время матчей 19-го тура
Когда играет Динамо? Премьер-лига утвердила даты и время матчей 19-го тура

Поединки будут сыграны с шестого по девятое марта в течение четырех дней

Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Футбол | 14.02.2026, 06:32
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Футбол | 14.02.2026, 08:12
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Футбол | 14.02.2026, 08:37
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 19
Футбол
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 187
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 48
Зимние виды
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 13
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 1
Бокс
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем