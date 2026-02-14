Сергей ШИЩЕНКО: «Второй тайм получился гораздо лучше»

«Буковина» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В субботу, 14 февраля, команды в товарищеском матче со счетом 5:0 обыграла «Прикарпатье». Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал победу своей команды, а также подвел краткий итог первой части сборов.

– Сергей Юрьевич, завершаем первый закарпатский сбор яркой разгромной победой над «Прикарпатьем». Каким будет ваш экспресс-анализ этого матча?

– Яркой – это в плане результата. А в плане действий в первом тайме я не совсем доволен. В перерыве в раздевалке был разговор на повышенных тонах. Ребята вышли на второй тайм совсем по-другому и начали играть в футбол, который я хочу видеть. Действиями футболистов во втором тайме я очень доволен, ведь в первом у нас не все получалось. Если говорить в общем, то и сбор прошел удачно, и контрольными матчами я доволен. Кроме сегодняшних действий игроков именно в первом тайме.

– Что именно вам не понравилось в первой половине встречи?

– Соперник действовал агрессивно в обороне и неплохо контролировал мяч. У нас не совсем работал прессинг, не получались позиционные атаки, мы часто теряли мяч. Понимание игры в первом тайме было совсем не таким, как во втором. Вы видели, как мы действовали после перерыва – комбинировали, бежали в пространство, создавали качественные подходы к воротам соперника. Второй тайм получился гораздо лучше.

– И это при том, что футболисты сегодня отыграли по 90 минут. Свидетельствует ли это о хорошей функциональной готовности?

– Где-то да, а где-то – нет. Предыдущий матч с «Полтавой» был очень интенсивным. Сегодняшний поединок был менее интенсивным, но и там и здесь примерно на 70-й минуте было видно, что некоторым игрокам уже тяжеловато. Это нормальный процесс, ведь это лишь второй этап нашей подготовки: сначала у нас был микроцикл в Черновцах, а теперь уже первый полноценный сбор. У нас еще есть время, и с каждой игрой мы будем прибавлять в физическом плане. Сейчас самое главное – это понимание нашей модели игры и улучшение взаимодействия на поле, а «физика» придет через тренировки и спарринги.

– Обозначьте план работы на следующем этапе подготовки. На чем будете акцентировать внимание?

– Особенно ничего менять не будем. Сейчас три дня отдохнем дома в Черновцах, после чего снова отправимся на Закарпатье, но в этот раз будем базироваться уже в Ужгороде. Там также запланировано проведение нескольких контрольных поединков. Через эти игры мы будем непосредственно готовиться к первому официальному матчу сезона – кубковому противостоянию с «ЛНЗ».