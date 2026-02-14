ВИДЕО. Трубин привез глупый гол. Реакция Моуриньо была бесценна
Украинский вратарь отметился грубой ошибкой
Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин стал главным виновником гола, который в его ворота забил форвард «Санта-Клары» Гонсалу Пасиенсия в матче 22-го тура чемпионата Португалии.
На 47-й минуте встречи нападающий хозяев пробил головой после подачи углового. Удар в Гонсале получился не слишком удачным. Казалось, Трубин без проблем заберет этот мяч. Однако украинец допустил грубую ошибку, пропустив игровую сферу между ног.
Этот гол стал последним в матче. «Бенфика» одержала победу со счетом 2:1. Уже после завершения встречи камеры поймали момент, как главный тренер лиссабонской команды Жозе Моуриньо вышел на поле, подошел к украинскому вратарю и тепло его обнял.
Que frango do Trubin... 💀https://t.co/lR5Knf3KuK— Goncalodias17 (@goncalo_diass17) February 13, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каладзе рассказал, как Берлускони помог ему выйти на путина
Подопечные Игоря Костюка устроили шоу, в котором смогли обыграть соперника из Молдовы