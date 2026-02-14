Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
14 февраля 2026, 18:11
0

ВИДЕО. Трубин привез глупый гол. Реакция Моуриньо была бесценна

Украинский вратарь отметился грубой ошибкой

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин стал главным виновником гола, который в его ворота забил форвард «Санта-Клары» Гонсалу Пасиенсия в матче 22-го тура чемпионата Португалии.

На 47-й минуте встречи нападающий хозяев пробил головой после подачи углового. Удар в Гонсале получился не слишком удачным. Казалось, Трубин без проблем заберет этот мяч. Однако украинец допустил грубую ошибку, пропустив игровую сферу между ног.

Этот гол стал последним в матче. «Бенфика» одержала победу со счетом 2:1. Уже после завершения встречи камеры поймали момент, как главный тренер лиссабонской команды Жозе Моуриньо вышел на поле, подошел к украинскому вратарю и тепло его обнял.

Анатолий Трубин Бенфика Санта-Клара чемпионат Португалии по футболу Жозе Моуриньо
Комментарии
