ВИДЕО. Трубин привез глупый гол. Реакция Моуриньо была бесценна

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин стал главным виновником гола, который в его ворота забил форвард «Санта-Клары» Гонсалу Пасиенсия в матче 22-го тура чемпионата Португалии.

На 47-й минуте встречи нападающий хозяев пробил головой после подачи углового. Удар в Гонсале получился не слишком удачным. Казалось, Трубин без проблем заберет этот мяч. Однако украинец допустил грубую ошибку, пропустив игровую сферу между ног.

Этот гол стал последним в матче. «Бенфика» одержала победу со счетом 2:1. Уже после завершения встречи камеры поймали момент, как главный тренер лиссабонской команды Жозе Моуриньо вышел на поле, подошел к украинскому вратарю и тепло его обнял.