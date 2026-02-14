Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 18:57 | Обновлено 14 февраля 2026, 19:07
0

ФОТО. Как Динамо выиграло у РФШ последний матч сборов в Турции

Голы в товарищеском поединке забили Владимир Бражко и Матвей Пономаренко

ФОТО. Как Динамо выиграло у РФШ последний матч сборов в Турции
ФК Динамо

В субботу, 14 февраля, киевское Динамо провело последний, восьмой, контрольный матч во время учебно-тренировочного сбора в Турции, где команда готовится ко второй части сезона 2025/26. Соперником бело-синих стала серебряный призер чемпионата Латвии – команда РФШ, представляющая столицу страны – Ригу.

Отметим, что это был уже второй спарринг киевской команды за день. Утром подопечные Игоря Костюка встретились с молдавской Зимбру и победили со счетом 5:3. Поэтому неудивительно, что в отчетном поединке участвовал другой состав. Матч команды провели в стандартном формате – 2 тайма по 45 минут.

В начале первого тайма команды действовали не спеша и не создавали слишком опасных моментов у ворот друг друга. Динамовцы использовали высокий прессинг, грамотно действовали позиционно. Латвийцы много комбинировали, но им не удавалось пройти организованную защиту соперника. Отметим удар Редушка, который был заблокирован защитником, и два подряд угловых с разных флангов, но в обоих случаях РФШ отбилась.

В середине тайма Бражко решился на удар из-за пределов штрафной – мяч пролетел мимо ворот. Хорошую попытку записал на свой счет Пономаренко, но мяч оказался выше перекладины. В целом первый тайм оказался не богатым на голевые моменты и не слишком зрелищным, поэтому команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Второй тайм проходил по схожему сценарию. Используя прессинг, киевляне продвигались к владениям латвийцев, но реализовать преимущество во владении мячом в голы не удавалось. Попытку пробить издали предпринял Вивчаренко, но ему немного не повезло. Тем временем у противоположных ворот опасность создал Савальниекс, но мяч после его удара пролетел мимо ворот.

В ответ Волошин с мячом вошел в штрафную и нанес удар в створ – вратарь РФШ накрыл мяч в прыжке. А вот следующая атака стала голевой: Шапаренко отдал мяч под удар Бражко – и Владимир с-за пределов штрафной не оставил шансов вратарю (1:0). Сразу же чуть не удвоил счет Шапаренко ударом с района левого угла штрафной, но команду спас Липущек, выбивший мяч с линии ворот.

Несколько перспективных моментов имели Пономаренко и Редушко издали, и в целом на поле шла почти равная игра. Отметим острый прострел Волошина справа, который в штрафной был готов замкнуть Пономаренко, но в последний момент мяч на угловой выбил защитник латвийцев. После подачи с углового чуть не отметился Бражко, но мяч после рикошета снова вылетел за пределы поля.

Игроки РФШ тоже не отсиживались в обороне: однажды опасность у ворот Нещерета возникла после флангового навеса и удара головой, но мяч пролетел выше. А киевляне своей следующей возможностью воспользовались значительно лучше. Незадолго до финального свистка Пономаренко заработал пенальти, когда соперник нарушил против него правила в своей штрафной, и сам точно реализовал 11-метровый удар, отправив мяч в левый от себя угол ворот (2:0).

Это был заключительный матч киевской команды на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции. Теперь команда вернется в Киев, где в пятницу, 20 февраля, проведет свой первый официальный матч в 2026 году. В 17-м туре чемпионата Украины Динамо примет львовский Рух.

Товарищеский матч

14 февраля 2026. Белек (Турция), Sueno Sport Center

Динамо Киев (Украина) – РФШ Рига (Латвия) – 2:0

Голы: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пен)

Динамо: 35. Нещерет, 14. Коробов, 40. Биловар, 32. Михавко, 2. Вивчаренко, 6. Бражко, 8. Пихальонок (к), 10. Шапаренко, 9. Волошин, 70. Редушко, 11. Пономаренко

РФШ (старт): 40. Марич, 11. Савальниекс, 10. Икауниекс, 43. Липущек (к), 18. Зеленковс, 23. Пренга, 36. Кигурс, 7. Диомандэ, 30. Нжи, 70. Гае, 2. Филипович

Предупреждения: Коробов, 78

Видео матча

Инфографика

Фотогалерея

Динамо Киев товарищеские матчи пенальти учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Владимир Бражко РФШ Рига Матвей Пономаренко Динамо - РФШ фото
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
