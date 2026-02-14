Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для подопечных Игоря Костюка это второй спарринг игрового дня. В утреннем матче другим составом Динамо обыграло Зимбру Кишинев (5:3).

Динамо завершает зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

На 61-й минуте Динамо открыло счет. Владимир Бражко издали забил великолепный гол. Хавбек Динамо разрядил свою пушку в спарринге против РФШ Рига (1:0).

На 86-й минуте Динамо удвоило преимущество в счете. Форвард Матвей Пономаренко реализовал пенальти, который сам и заработал (2:0).

Товарищеский матч. 14 февраля. Турция

Динамо Киев (Украина) – РФШ Рига (Латвия) – 2:0

Голы: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пен)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча