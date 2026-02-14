Динамо Киев – РФШ Рига – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.
14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для подопечных Игоря Костюка это второй спарринг игрового дня. В утреннем матче другим составом Динамо обыграло Зимбру Кишинев (5:3).
Динамо завершает зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).
На 61-й минуте Динамо открыло счет. Владимир Бражко издали забил великолепный гол. Хавбек Динамо разрядил свою пушку в спарринге против РФШ Рига (1:0).
На 86-й минуте Динамо удвоило преимущество в счете. Форвард Матвей Пономаренко реализовал пенальти, который сам и заработал (2:0).
Товарищеский матч. 14 февраля. Турция
Динамо Киев (Украина) – РФШ Рига (Латвия) – 2:0
Голы: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пен)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В свое время Макаренко мог перейти в «россонери»
Габриэль Мек – снова в поле зрения «горняков»