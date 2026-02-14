Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Испания
14 февраля 2026, 12:55 | Обновлено 14 февраля 2026, 14:00
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

14 февраля на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Реалом Сосьедад.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда сейчас находится в очень непростой ситуации. Она, по сути, тянется еще в 2025-го - первого календарного года за достаточно долгое время, что не принес ни единого трофея. Даже Флорентино Перес из-за этого пошел против своих же слов и расстался с Анчелотти, которого так хвалил - пусть и обернул это в виде отъезда тренировать сборную Бразилии. С его преемником поступили проще: неубедительные полгода работы, увенчанные поражением в Суперкубке - и Хаби Алонсо лишился поста.

Ирония в том, что Арбелоа, и так воспринимающийся сугубо как временщик, сузил для клуба варианты спасти сезон, в дебютном матче уступив в кубке Альбасете. Да, еще остается Лига чемпионов, но там очень далеко до финала. А вот в Примере даже в январе сократили отставание от Барселоны до минимума. Так что тут очки тем более нельзя терять.

Реал Сосьедад

Клуб мучился примерно два года. Альгуасиль какое-то время сохранял кредит доверия за счет прежних (и очень немалых!) заслуг. Но после того, как прошлый сезон принес только одиннадцатое итоговое место, и с ним распрощались. Впрочем, его преемник, Серхио Фернандес, в итоге протянул в Сан-Себастьяне, чем даже Хаби Алонсо в столице.

А вот Матараццо начинает в испанском футболе очень достойно. Если до его прихода команда чуть ли не до зоны вылета сваливалась, то за какие то два неполных месяца она приблизилась максимально к зоне еврокубков. Именно ее футболисты поставили подножку Барселоне и взвинтили интригу в чемпионской гонке до максимальной. Впрочем, сейчас каталонцы явно ждут ответной любезности от басков уже в столице. А пока они провели первый кубковый полуфинал с Атлетиком - и смогли победить и там, 1:0.

Статистика личных встреч

Столичный клуб выиграл шесть из семи крайних очных матчей при одном поражении. В том числе у него победы в обоих последних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе хозяев. Но гости сейчас стабильно хороши - ставим на их победу с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
14 февраля 2026 -
22:00
Реал Сосьедад
Фора Реала Сосьедад (+1.5) 1.85
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кейн, Мбаппе или Холанд? Кто второй раз станет обладателем Золотой бутсы?
«Они точно покинут клуб». В Испании сообщили, что ждет Лунина в Реале
«Это был отличный удар». Трубин вспомнил о своем невероятном голе Реалу
Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Мадрид - Реал Сосьедад Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
