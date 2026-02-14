Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда

Никогда такого не было, и вот опять. «Пеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» и весь клубный футбол уже в конце сезона», – заголовки такого плана появились в ряде иностранных средств массовой информации в начале февраля, что вызвало справедливую озабоченность у болельщиков «горожан», которые под руководством испанца успели превратиться в одну из главных футбольных сил всего европейского футбола.

Впрочем, подобного рода слухи появляются вокруг Гвардиолы с периодичным постоянством, что в какой-то степени уже даже вызывает эффект привыкания. Безусловно, в какой-то из дней Пеп покинет «Манчестер Сити», хотя бы потому, что в этой жизни нет ничего вечного. Однако прямо сейчас ситуация выглядит таким образом, что аргументов в пользу того, что Гвардиола доработает свой контракт с англичанами до конца (до лета 2027 года) куда больше, нежели предпосылок все бросать уже по завершении нынешней кампании.

Кто-то поспешил подметить, как Гвардиола вел себя во время последнего матча основного этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая», когда Пеп, казалось, праздновал забитые мячи своих подопечных с неимоверной энергией, словно давая понять всем вокруг – выиграть этот турнир еще раз для него действительно крайне важно, после чего можно будет подумать и об уходе на пенсию.

Кто-то обратил внимание на довольно мрачное интервью Пепа, в котором тот решил отойти от футбола и затронуть более важные общественные темы – политических и военных конфликтов по всему миру, не забыв упомянуть и о том, что происходит в Украине. Мол, если уж Гвардиола уходит на такие размышления, то это означает, что футбол для него уже давно отошел на второй, если не третий план, и это явный предвестник скорого ухода испанца из стана «горожан»…

Любопытно, что реакция мировых СМИ, экспертов и просто болельщиков в соцсетях на интервью Гвардиолы, в котором он упомянул о войнах в Палестине, Украине и некоторых других «горячих точках» планеты, была весьма неоднозначной. Кто-то поддержал наставника, другие же удивились тому, зачем футбольный тренер вместо рассуждений об игре уходит на столь масштабные и несвойственные для него темы. Но, как бы там ни было, а Пеп тогда все равно добился своего – он заставил обсуждать свои слова практически всех!

Возможность донести правильные месседжи до широкой аудитории – это именно то, что Гвардиола получает на своей нынешней должности, и чего точно окажется лишенным, если примет решение покинуть «Манчестер Сити». Сейчас на Пепа, как на действующего тренера одной из сильнейших футбольных команд Европы, едва ли не круглосуточно направлено огромное количество камер и микрофонов, и это дает ему возможность выступать с важными, с его точки зрения, посланиями для всех.

«Когда мы вовлечены в футбол, мы не говорим о чем-то другом», – заявил Гвардиола недавно. «Поэтому мир молчит, этого и хочет мир, верно? Молчать, ничего не говорить. Я думаю, это так. Но на самом деле, все совершенно наоборот».

Однако это не единственный аргумент в пользу версии о том, что Гвардиола вряд ли все бросит и покинет «Манчестер Сити» уже в концовке текущей кампании. Важно отмечать, что Пеп вовсе не принадлежит к той когорте наставников, которые привыкли легко прощаться со своими клубами, так и не доводя проекты до логичного завершения. В «Барселоне» и «Баварии» Гвардиола сделал все, что мог, прежде чем принял решение уйти. Нынешний «Манчестер Сити» находится в разгаре очередной перестройки состава, которая, как оценивают многие британские аналитики, займет еще как минимум один год – тот самый, на который Гвардиола и обеспечен контрактом с «горожанами».

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Кроме того, нынешнее руководство «Манчестер Сити» также уже успело заявить о себе как о мастерах в вопросах преемственности. Тут не приемлют поспешных решений, а предпочитают все продумывать до мелочей и заранее. Они объявили о том, что Гвардиола сменит Мануэля Пеллегрини еще в феврале 2016 года, задолго до того, как испанец фактически вступил в должность. И если бы сейчас Гвардиола действительно был на грани ухода из клуба, то крайне маловероятно, что там вот так спокойно сидели и ждали бы решения своего наставника, фактически являясь заложниками его воли. Скорее всего, когда придет реальный момент прощаться с Гвардиолой, клуб заранее об этом оповестит, равно как и назовет личность его преемника, чтобы это выглядело максимально органично и виделось для окружающих частью планов по дальнейшему развитию проекта, а не хаотичным метанием со стороны в сторону.

Нельзя не отмечать и тот факт, как «Манчестер Сити» работает в кадровом плане. Например, изначально подписать Антуана Семеньо «горожане» планировали в летнее межсезонье, и даже начали изучать условия осуществления трансфера. Но как только клуб столкнулся с конкуренцией, решение о выделении 72 миллионов евро на приобретение вингера сборной Ганы были принято молниеносно, причем нет сомнений, что этот трансфер осуществлялся именно под нужды и потребности Гвардиолы, а не под какого-то мифического нового наставника, который может сменить Пепа уже грядущим летом.

Также оперативно «Манчестер Сити» сработал и в случае с приобретением у «Кристал Пэлас» 25-летнего центрбека Марка Гехи. Серьезная травма Йошко Гвардиола послужила толчком для активизации «горожан» в вопросе подписания еще одного топ-защитника, и если бы клуб не связывал свои дальнейшие надежды именно с Гвардиолой, то скорее всего, не стал бы рисковать, обязав Пепа справляться с задачами при помощи тех кадров, которыми он располагал.

Похоже, что не собирается чего-то выжидать «Манчестер Сити» и в ситуации вокруг 23-летнего центрхава «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. «Горожане» готовы врываться в активные торги по полузащитнику и выигрывать конкуренцию у «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые также прицениваются и присматриваются к Андерсону. Причем есть все предпосылки к тому, что потенциальный трансфер Эллиота «Манчестер Сити» попробует согласовать еще задолго до открытия летнего окна, стало быть это также является работой на сейчас, а не на потом – под нового наставника, который еще не факт, что будет нуждаться в услугах этого исполнителя.

Как бы в итоге не сложилась ситуация, а нынешний «Манчестер Сити» точно не производит впечатление клуба, где готовы просто сидеть и ждать конца сезона, чтобы узнать позицию Гвардиолы насчет дальнейшего сотрудничества. В текущей ситуации именно клуб, а не тренер, способен диктовать условия, так как Пепу для досрочного ухода все равно придется договариваться о взаимном расторжении контракта или идти на выплату неустойки, что будет крайне нехарактерным решением для любого из наставников, даже такого экстраординарного, как Гвардиола. И если в «Манчестер Сити» сохраняют видимое спокойствие, а также продолжают обновление состава под текущий проект, то вряд ли стоит слишком много внимания уделять сплетням о том, кто уже летом может заменить Пепа…