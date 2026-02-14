УЕФА назвал сумму, которую заработали Динамо и Шахтер в еврокубках 24/25

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальные данные о доходах команд, которые участвовали в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне 2024/25.

Среди украинских клубов наибольшую сумму заработал донецкий «Шахтер», который занял итоговое 27-е место в Лиге чемпионов и пополнил свой бюджет на 41,305 млн евро.

Киевское «Динамо» в прошлом сезоне выступало в двух турнирах – «бело-синие» получили от УЕФА 4,290 млн евро за участие в квалификации ЛЧ и 8,565 млн евро за период, проведенный в основном этапе Лиги Европы.

Подопечные Александра Шовковского разместились на 34-й позиции в турнирной таблице и не сумели завоевать путевку в следующий раунд.

Известны и суммы, который добавили в свой бюджет сильнейшие команды Европы в прошлом сезоне: