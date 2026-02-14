Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА назвал сумму, которую заработали Динамо и Шахтер в еврокубках 24/25
Лига чемпионов
14 февраля 2026, 13:57 |
4
0

Донецкий клуб пополнил бюджет на 41,305 млн евро, «бело-синие» заработали в несколько раз меньше

Getty Images/Global Images Ukraine.

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальные данные о доходах команд, которые участвовали в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне 2024/25.

Среди украинских клубов наибольшую сумму заработал донецкий «Шахтер», который занял итоговое 27-е место в Лиге чемпионов и пополнил свой бюджет на 41,305 млн евро.

Киевское «Динамо» в прошлом сезоне выступало в двух турнирах – «бело-синие» получили от УЕФА 4,290 млн евро за участие в квалификации ЛЧ и 8,565 млн евро за период, проведенный в основном этапе Лиги Европы.

Подопечные Александра Шовковского разместились на 34-й позиции в турнирной таблице и не сумели завоевать путевку в следующий раунд.

Известны и суммы, который добавили в свой бюджет сильнейшие команды Европы в прошлом сезоне:

  • ПСЖ, победитель Лиги чемпионов – 144, 415 млн евро
  • «Интер», финалист Лиги чемпионов – 136, 625 млн евро
  • «Барселона» и «Арсенал», полуфиналисты Лиги чемпионов – по 117 млн евро
  • «Тоттенхэм», победитель Лиги Европы – 41,357 млн евро
  • «Челси», финалист Лиги Европы – 21,822 млн евро
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Динамо Киев Шахтер Донецк ПСЖ Интер Милан Барселона Арсенал Лондон Тоттенхэм - Арсенал Челси УЕФА финансы
Николай Тытюк Источник: УЕФА
