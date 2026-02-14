УЕФА назвал сумму, которую заработали Динамо и Шахтер в еврокубках 24/25
Донецкий клуб пополнил бюджет на 41,305 млн евро, «бело-синие» заработали в несколько раз меньше
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальные данные о доходах команд, которые участвовали в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне 2024/25.
Среди украинских клубов наибольшую сумму заработал донецкий «Шахтер», который занял итоговое 27-е место в Лиге чемпионов и пополнил свой бюджет на 41,305 млн евро.
Киевское «Динамо» в прошлом сезоне выступало в двух турнирах – «бело-синие» получили от УЕФА 4,290 млн евро за участие в квалификации ЛЧ и 8,565 млн евро за период, проведенный в основном этапе Лиги Европы.
Подопечные Александра Шовковского разместились на 34-й позиции в турнирной таблице и не сумели завоевать путевку в следующий раунд.
Известны и суммы, который добавили в свой бюджет сильнейшие команды Европы в прошлом сезоне:
- ПСЖ, победитель Лиги чемпионов – 144, 415 млн евро
- «Интер», финалист Лиги чемпионов – 136, 625 млн евро
- «Барселона» и «Арсенал», полуфиналисты Лиги чемпионов – по 117 млн евро
- «Тоттенхэм», победитель Лиги Европы – 41,357 млн евро
- «Челси», финалист Лиги Европы – 21,822 млн евро
