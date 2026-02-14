«Он заболел». В СК Полтава опровергли конфликт между коучем и голкипером

Президент СК Полтава Сергей Иващенко отреагировал на слухи о конфликте между Игорем Тимченко и Валерием Восконяном, о котором писали некоторые украинские СМИ.

- Сергей Васильевич, действительно ли в команде есть конфликт между тренером и голкипером?

– Нет никакого конфликта. Почему не играл в последних матчах? Валерий Восконян заболел. Он должен был играть против «Буковины», но заболел.

Мы не ищем нового голкипера, в команде есть вратари. Тренерский штаб команды позволяет сыграть всем голкиперам. Вы же понимаете, что они не должны сидеть все время в запасе, не имея шанса себя проявить. Они получают шансы в контрольных матчах показать себя, поэтому нет никакого конфликта, у нас все нормально, – сказал Иващенко.

После 16 сыгранных туров полтавский клуб набрал девять баллов и занимает последнее, 16 место в турнирной таблице. В ближайшем официальном матче, который состоится 20 февраля, подопечные Тимченко сыграют на выезде против ровенского «Вереса».