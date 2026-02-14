Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В клубе Украинской Премьер-лиги возник конфликт между тренером и вратарем
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 10:47 |
В клубе Украинской Премьер-лиги возник конфликт между тренером и вратарем

Инцидент произошел между наставником «Полтавы» Игорем Тимченко и Валерием Восконяном

СК Полтава

Исполняющий обязанности главного тренера «Полтавы» Игорь Тимченко и вратарь Валерий Восконян имели конфликт во время учебно-тренировчных сборов:

«В Полтаве произошел конфликт между наставником и основным голкипером команды этого сезона – стороны не поладили, в результате чего произошел инцидент.

Именно из-за этой ситуации экс-вратарь сборной Армении не участвовал в контрольных матчах против «Ингульца» и «Буковины». Вероятно, после возобновления чемпионата тренерский штаб сделает ставку на другого голкипера», – сообщил источник.

После 16 сыгранных туров полтавский клуб набрал девять баллов и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

В ближайшем официальном матче, который состоится 20 февраля, подопечные Тимченко сыграют на выезде против ровенского «Вереса».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Игорь Тимченко Валерий Восконян учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Николай Тытюк Источник: INSIDE UPL
