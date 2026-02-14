Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Зимбру. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 11:51 | Обновлено 14 февраля 2026, 12:00
316
0

Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Турции

ФК Динамо

Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команды обменялись голами в первом тайме (2:2). В дебюте матча Динамо пропустило гол.

Затем у киевской команды забили Виталий Буяльский (8 мин) и Андрей Ярмоленко (23 мин). Вскоре соперники сравняли счет (2:2).

Динамо – Зимбру. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Гол Андрея Ярмоленко

Видеозапись матча

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Зимбру Кишинев контрольные матчи УПЛ Виталий Буяльский видео голов и обзор Андрей Ярмоленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
