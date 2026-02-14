Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команды обменялись голами в первом тайме (2:2). В дебюте матча Динамо пропустило гол.

Затем у киевской команды забили Виталий Буяльский (8 мин) и Андрей Ярмоленко (23 мин). Вскоре соперники сравняли счет (2:2).

Динамо – Зимбру. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Гол Андрея Ярмоленко

Видеозапись матча