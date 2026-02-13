Клуб УПЛ решил остаться в Турции
«Пивовары» внесли коррективы в планы подготовки
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» должны были вернуться с турецкого сбора домой 13 февраля. Но поскольку в Киеве из-за погодных условий возникли проблемы с тренировочным процессом, то было решено остаться в Турции до 18 февраля.
По имеющейся информации, «Оболонь» оперативно договорилась о проведении 16 февраля дополнительного контрольного матча с «Токтогулом» из Кыргызстана, который возглавляет украинский специалист Сергей Пучков.
Сейчас подопечные Александра Антоненко занимают в чемпионате 12 место, набрав 17 очков и 23 февраля сыграют в 17 туре с «Александрией».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир – о дисквалификации Гераскевича
Полузащитник высказался о критике в адрес национальной сборной Украины