Клуб УПЛ решил остаться в Турции

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» должны были вернуться с турецкого сбора домой 13 февраля. Но поскольку в Киеве из-за погодных условий возникли проблемы с тренировочным процессом, то было решено остаться в Турции до 18 февраля.

По имеющейся информации, «Оболонь» оперативно договорилась о проведении 16 февраля дополнительного контрольного матча с «Токтогулом» из Кыргызстана, который возглавляет украинский специалист Сергей Пучков.

Сейчас подопечные Александра Антоненко занимают в чемпионате 12 место, набрав 17 очков и 23 февраля сыграют в 17 туре с «Александрией».