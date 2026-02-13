Юлия Стародубцева – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) проводит матч квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В первом раунде украинка играет против Елены-Габриэлы Русе (Румыния, WTA 72). Время начала встречи – 11:35 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале встретится либо с Пейтон Стернс, либо с Верой Звонаревой.