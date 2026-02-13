WTA13 февраля 2026, 13:35 | Обновлено 13 февраля 2026, 13:37
228
0
Юлия Стародубцева – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Дубае
13 февраля 2026, 13:35 | Обновлено 13 февраля 2026, 13:37
228
0
13 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) проводит матч квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В первом раунде украинка играет против Елены-Габриэлы Русе (Румыния, WTA 72). Время начала встречи – 11:35 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале встретится либо с Пейтон Стернс, либо с Верой Звонаревой.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 февраля 2026, 08:44 0
Британец – о Нике Болле
Теннис | 12 февраля 2026, 22:01 1
Виктория Мбоко в трех сетах переиграла Елену Рыбакину и пробилась в 1/2 финала тысячника
Футбол | 12.02.2026, 20:51
Футбол | 12.02.2026, 21:12
Футбол | 13.02.2026, 05:42
Комментарии 0
Популярные новости
13.02.2026, 06:23 7
12.02.2026, 07:39 11
12.02.2026, 09:21 4
11.02.2026, 10:20 8
12.02.2026, 19:43 42
11.02.2026, 11:05 7
11.02.2026, 23:55
12.02.2026, 20:25 14