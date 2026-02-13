«Они адаптировались в ЛНЗ быстрее». Пономарев подвел итоги сбора

Главный тренер лидера УПЛ Виталий Пономарев в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, остался ли он доволен зарубежными сборами.

– Грех жаловаться. Хотя не обошлось без сюрпризов погоды, но ни одна тренировка не была сорвана. Все, что планировали – выполнили.

– Черкасская команда была близка к тому, чтобы в сыгранных контрольных матчах избежать поражения, но в последнем – с «Ригой» , как говорится, коса на камень нашла.

– В поединке с «горожанами» произошла ротация в составе после спарринга с «Шахтером». Игровая практика была нужна всем. Видимо, не хватило концентрации, что и отразилось негативно на нескольких игровых эпизодах. А соперник умело наказывал нас за допущенные ошибки. Все же, даже в поражении нужно искать позитив. Теперь знаем, над чем еще нужно работать в первую очередь. И где-то хорошо, что этот конфуз произошел не в календарном матче.

– Уровень спарринг-партнеров вас устраивал?

– Да. Главное, что все действовали по-разному, и поэтому соперничество с ними – ценный опыт. Пожалуй, самым сильным соперником был «Шахтер», но я бы выделил еще «Ригу» и ЦСКА София.

– Каких тактических схем придерживались в Турции ваши подопечные?

– Была возможность поэкспериментировать. В конце концов, для этого и нужны сборы. Поэтому брали на вооружение как игру с тремя центральными защитниками, так и с тремя нападающими. Многое зависело от действий оппонента. Также апробацию проходили и некоторые домашние заготовки.

– Как оцениваете действия новобранцев?

– Егор Твердохлеб и Артур Микитишин адаптировались быстрее благодаря их опыту выступлений в УПЛ. Легионеру Абдулу Авуду для этого понадобится немного больше времени, однако, думаю, что ганец не подведет.

– Стоит ли ожидать еще новичков?

– Поскольку селекционная работа продолжается постоянно, то я не исключаю, что до закрытия трансферного «окна» еще могут быть пополнения.

– Когда черкасская команда возвращается домой?

– Вечером 13 февраля. Далее – два выходных, а в понедельник начнем подготовку к календарному поединку 17 тура – с «Эпицентром», который состоится 21 февраля.

