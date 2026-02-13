Пономарев предупредил игроков ЛНЗ: «Это самое опасное»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после контрольного матча против ФК Рига, где его команда уступила (1:3).

«Нужно на каждую игру выходить максимально настроенным. Ничего так не учит, как поражения. С этого матча нужно сделать анализ, потому что мы все три гола пропустили по своим собственным и грубым ошибкам.

Когда побеждаешь – все довольны, все очень хорошо. Футболисты начинают успокаиваться. Это самое опасное. Футболисты должны быть собраны полностью», – сказал Пономарев.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.