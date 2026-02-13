Пономарев предупредил игроков ЛНЗ: «Это самое опасное»
Виталий Пономарев поделился эмоциями после контрольного матча против ФК Рига
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после контрольного матча против ФК Рига, где его команда уступила (1:3).
«Нужно на каждую игру выходить максимально настроенным. Ничего так не учит, как поражения. С этого матча нужно сделать анализ, потому что мы все три гола пропустили по своим собственным и грубым ошибкам.
Когда побеждаешь – все довольны, все очень хорошо. Футболисты начинают успокаиваться. Это самое опасное. Футболисты должны быть собраны полностью», – сказал Пономарев.
ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер УПЛ возвращается в Украину и получит два дня выходных
Британец – о Нике Болле