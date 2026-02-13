Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пономарев предупредил игроков ЛНЗ: «Это самое опасное»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 14:11 |
Пономарев предупредил игроков ЛНЗ: «Это самое опасное»

Виталий Пономарев поделился эмоциями после контрольного матча против ФК Рига

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после контрольного матча против ФК Рига, где его команда уступила (1:3).

«Нужно на каждую игру выходить максимально настроенным. Ничего так не учит, как поражения. С этого матча нужно сделать анализ, потому что мы все три гола пропустили по своим собственным и грубым ошибкам.

Когда побеждаешь – все довольны, все очень хорошо. Футболисты начинают успокаиваться. Это самое опасное. Футболисты должны быть собраны полностью», – сказал Пономарев.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

ЛНЗ Черкассы Рига Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
