Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух – Бринье Гросупле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рух Львов
13.02.2026 15:00 - : -
Бринье Гросупле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 15:00 |
72
0

Рух – Бринье Гросупле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

13 февраля 2026, 15:00 |
72
0
Рух – Бринье Гросупле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 15:00 встречаются Рух Львов и Бринье Гросупле из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Львовский Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Рух – Бринье Гросупле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Шахтер – Рустави. Текстовая трансляция матча
Готовы к УПЛ? Буковина в товарищеском матче обыграла СК Полтава
Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Делу
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух Львов Бринье Гросупле
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
