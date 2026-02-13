13.02.2026 15:00 - : -
Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 15:00
Рух – Бринье Гросупле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 15:00 встречаются Рух Львов и Бринье Гросупле из Словении.
Львовский Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
