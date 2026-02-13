Стало известно, сыграет ли Костюк на большом турнире в Дубае

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пропустит хардовый турнир WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Марта продолжает восстанавливаться от разрыва связки на щиколотке, который получила в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2026 против Эльзы Жакемо.

Костюк не сырает на втором тысячнике подряд – на этой неделе Марта отказалась от участия на соревнованиях идентчной категории в Дохе (Катар).

Костюк в Дубае заменить полька Магда Линетт. Помимо Марты, с Дубая также снялись Лоис Буассон (замена – Дарья Касаткина), Маккартни Кесслер (замена – Лаура Зигемунд), Мэдисон Киз (замена – Катерина Синякова), Вероника Кудерметова (замена – Мария Боузкова), Ева Лис (замена – Татьяна Мария), Наоми Осака (замена – Александра Эала), Маркета Вондроушова (замена – Анастасия Павлюченкова).

Турнир в Дубае пройдет с 15 по 21 февраля. Украину в основной сетке представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

В квалификации выступила Юлия Стародубцева, которая в первом круге проиграла Елене-Габриэле Русе.