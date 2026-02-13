Минимальная победа. Александрия в спарринге обыграла Динамо Батуми

«Александрия» завершает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, команда сыграла товарищеский матч с клубом «Динамо» Батуми из Грузии.

Матч планировали начать в 10:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий начало поединка перенесли на 13:00.

Это обстоятельство не помешало «Александрии» провести хороший матч и одержать победу со счетом 1:0. Решающий гол забил Матеус.

Подготовку к возобновлению чемпионата «Александрия» продолжит в Украине. 21 февраля команда м матче 17-го тура УПЛ сыграет с киевской «Оболонью».



Товарищеский матч. Турция. 13 февраля

«Александрия» (Украина) – «Динамо» Батуми (Грузия) – 1:0

Гол: Матеус