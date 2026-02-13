Минимальная победа. Александрия в спарринге обыграла Динамо Батуми
Поединок «Александрия» – «Динамо» Батуми завершился со счетом 1:0
«Александрия» завершает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, команда сыграла товарищеский матч с клубом «Динамо» Батуми из Грузии.
Матч планировали начать в 10:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий начало поединка перенесли на 13:00.
Это обстоятельство не помешало «Александрии» провести хороший матч и одержать победу со счетом 1:0. Решающий гол забил Матеус.
Подготовку к возобновлению чемпионата «Александрия» продолжит в Украине. 21 февраля команда м матче 17-го тура УПЛ сыграет с киевской «Оболонью».
Товарищеский матч. Турция. 13 февраля
«Александрия» (Украина) – «Динамо» Батуми (Грузия) – 1:0
Гол: Матеус
