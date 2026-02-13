Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степаненко назвал сильнейших в карьере партнеров и соперника
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 17:36 |
394
0

Степаненко назвал сильнейших в карьере партнеров и соперника

Украинец выделил Фернандиньо, Мхитаряна и Модрича

13 февраля 2026, 17:36 |
394
0
Степаненко назвал сильнейших в карьере партнеров и соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник «Эюпспора» Тарас Степаненко назвал самых сильных партнеров в карьере и самого сильного футболиста, против которого играл:

– Самый сильный игрок, с которым ты играл?

– Фернандиньо и Мхитарян.

– Самый сильный игрок, против которого ты играл?

– Модрич.

Ранее Тарас Степаненко высказался о критике в адрес национальной сборной Украины.

По теме:
Галатасарай – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я считаю, что их надо критиковать. Моя жена знает...»
ФОТО. Футбол, шоу и Снуп Догг: рэпер появится на матче Чемпионшипа
Фернандиньо Генрих Мхитарян Лука Модрич Тарас Степаненко Эюпспор
Даниил Кирияка Источник: YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны хочет в другой чемпионат: «Начал учить английский язык»
Футбол | 13 февраля 2026, 16:45 1
Тренер Жироны хочет в другой чемпионат: «Начал учить английский язык»
Тренер Жироны хочет в другой чемпионат: «Начал учить английский язык»

Мичел хотел бы попробовать себя в АПЛ

«Опомнитесь! Где достоинство?» Бывший президент Украины обратился к МОК
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 15:52 9
«Опомнитесь! Где достоинство?» Бывший президент Украины обратился к МОК
«Опомнитесь! Где достоинство?» Бывший президент Украины обратился к МОК

Виктор Ющенко прокомментировал решение дисквалифицировать Владислава Гераскевича

Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Олимпийские игры | 13.02.2026, 04:32
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 13:03
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
12.02.2026, 08:11 14
Футбол
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
12.02.2026, 08:33 3
Футбол
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 7
Олимпийские игры
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 8
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 17
Футбол
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44
Бокс
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем