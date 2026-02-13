Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 17:36 |
394
0
Степаненко назвал сильнейших в карьере партнеров и соперника
Украинец выделил Фернандиньо, Мхитаряна и Модрича
Украинский полузащитник «Эюпспора» Тарас Степаненко назвал самых сильных партнеров в карьере и самого сильного футболиста, против которого играл:
– Самый сильный игрок, с которым ты играл?
– Фернандиньо и Мхитарян.
– Самый сильный игрок, против которого ты играл?
– Модрич.
Ранее Тарас Степаненко высказался о критике в адрес национальной сборной Украины.
