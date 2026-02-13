Степаненко назвал сильнейших в карьере партнеров и соперника

Украинский полузащитник «Эюпспора» Тарас Степаненко назвал самых сильных партнеров в карьере и самого сильного футболиста, против которого играл:

– Самый сильный игрок, с которым ты играл?

– Фернандиньо и Мхитарян.

– Самый сильный игрок, против которого ты играл?

– Модрич.

Ранее Тарас Степаненко высказался о критике в адрес национальной сборной Украины.