Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Боруссия Дортмунд – Майнц. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Боруссия Д
13.02.2026 21:30 - : -
Майнц
Германия
13 февраля 2026, 14:02 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:07
Боруссия Дортмунд – Майнц. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 13 февраля и начнется в 21:30 по Киеву

Боруссия Дортмунд – Майнц. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля, свою встречу в рамках очередного Бундеслиги проведут Боруссия Дортмунд и Майнц. Начало матча запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

После 21 тура Бундеслиги, Боруссия идет второй в турнирной таблице, отставание от лидирующей Баварии составляет 6 очков, такой же отрыв и от третьего места. В последнем туре «шмели» одержали тяжелейшую победу на выезде против Вольфсбурга – 2:1, решающий мяч удалось забить на 87-й минуте Данная победа стала для команды пятой подряд в чемпионате.

Клуб вылетел из Кубка Германии, но есть еще Лига чемпионов, где в 1/16 финала придется сыграть против сильной и неуступчивой Аталанты. Боруссия отлично играет дома в рамках Бундеслиги, 8 побед и две ничьи. Не смогут выйти на поле в этой встрече Джан, Мане, Забитцер и Шлоттербек, под вопросом Адееми, Забитцер и Коуту.

Майнц

Текущий сезон начался для Майнца неудачно, так как клуб плотно застрял в зоне вылета. Начиная с середины декабря, клуб начал исправлять ситуацию, потерпев всего одно поражение в 8 встречах. В последнем туре удалось обыграть на своем поле, прямого конкурента Аугсбург – 2:0, дубль на счету Амири, оба мяча он забил с пенальти.

Последняя победа стала уже третьей кряду в чемпионате, что позволило выбраться с опасной зоны, теперь клуб 14-й, с отрывом два от зоны переходных встреч. Майнц еще играет в Лиге конференций, где сумел пробиться напрямую в 1/8 финала турнира. Предстоящий матч пропустят Каси, Даль, Голлербах, Зиб, Центнер, Кавасаки, Ляйч.

Личные встречи

Как показывает статистика, команды играют между собой с переменным успехом. В первом круге Боруссия одержала выездную победу со счетом 2:0, забив два мяча в первом тайме, Майнц провел в меньшинстве вторую половину второго тайма.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.65 для Боруссии Д и 5.43 для Майнца. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

«Шмели» ожидаемо котируется фаворитами данного противостояния. На стороне Боруссии не только преимущество своей арены, а и более высокий класс футболистов. Ожидаю интересной борьбы двух мотивированных клубов, здесь хозяевам будет сложно взять три очка. Предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 3 голов за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
13 февраля 2026 -
21:30
Майнц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
