Шахтер Донецк

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Рустави» - 0:0

Предупреждения: Бондарь, 39

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Назарина, Марлон, Бондаренко – Педриньо да Силва, Элиас, Проспер.

Запасные: Баглай, Милокост, Швед, Зубрий, Бундаш, Цуканов, Петрук.

«Рустави»: Беруашвили – Чикованы, Якобидзе, Гильерме, Андгхуладзе – Убилава, Кутателадзе, Пами, Накaно – Соуза, Осеи.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

В пятницу, 13-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и грузинский «Рустави». Матч пройдет в Антальи, на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Заключительный матч команды Арды Турана на зимних сборах. При этом «горняки» чуть ранее в этот день обыграли еще одну команду из Сакартвело – «Дилу» (3:2). Там был «резервный» состав, поэтому против дебютанта «элитного» дивизиона ожидаем увидеть «основу».

