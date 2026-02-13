Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Рустави. Текстовая трансляция. LIVE
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.02.2026 16:00 - : -
Рустави
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 15:57 | Обновлено 13 февраля 2026, 16:49
553
2

Шахтер – Рустави. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

13 февраля 2026, 15:57 | Обновлено 13 февраля 2026, 16:49
553
2 Comments
Шахтер – Рустави. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Рустави» - 0:0

Предупреждения: Бондарь, 39

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Назарина, Марлон, Бондаренко – Педриньо да Силва, Элиас, Проспер.

Запасные: Баглай, Милокост, Швед, Зубрий, Бундаш, Цуканов, Петрук.

«Рустави»: Беруашвили – Чикованы, Якобидзе, Гильерме, Андгхуладзе – Убилава, Кутателадзе, Пами, Накaно – Соуза, Осеи.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

В пятницу, 13-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и грузинский «Рустави». Матч пройдет в Антальи, на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Заключительный матч команды Арды Турана на зимних сборах. При этом «горняки» чуть ранее в этот день обыграли еще одну команду из Сакартвело – «Дилу» (3:2). Там был «резервный» состав, поэтому против дебютанта «элитного» дивизиона ожидаем увидеть «основу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рустави», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
13 февраля 2026 -
16:00
Рустави
По теме:
Забили три мяча. Заря сыграла товарищеский матч с клубом Ауда из Латвии
Минимальная победа. Александрия в спарринге обыграла Динамо Батуми
Шахтер – Рустави. Видео голов и обзор матча (обновляется)
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рустави текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
після матчу Шахтар потрапить в скандал
Різник робить підказки російською
Ответить
+1
Singularis
Основа
Ответить
-1
