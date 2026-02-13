Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес неожиданно оформил трансфер легионера
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Верес неожиданно оформил трансфер легионера

Самуэль Нонго покинул расположение «волков»

ОФИЦИАЛЬНО. Верес неожиданно оформил трансфер легионера
НК Верес.

Ровенский Верес официально объявил о трансфере камерунького легионера Самуэля Нонго, попрощавшись с футболистом. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

«Народный клуб Верес благодарит Самуэля Нонго за время в команде и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Самуэль продолжит карьеру в албанском Эльбасане. О деталях перехода никакой информации нет, но говорится, что это полноценный трансфер.

Самуэль Нонго присоединился к красно-черным в августе 2024 года. Из-за тяжелой травмы и длительного процесса реабилитации он провел за Верес 11 матчей.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
