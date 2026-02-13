ОФИЦИАЛЬНО. Верес неожиданно оформил трансфер легионера
Самуэль Нонго покинул расположение «волков»
Ровенский Верес официально объявил о трансфере камерунького легионера Самуэля Нонго, попрощавшись с футболистом. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».
«Народный клуб Верес благодарит Самуэля Нонго за время в команде и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
По официальной информации, Самуэль продолжит карьеру в албанском Эльбасане. О деталях перехода никакой информации нет, но говорится, что это полноценный трансфер.
Самуэль Нонго присоединился к красно-черным в августе 2024 года. Из-за тяжелой травмы и длительного процесса реабилитации он провел за Верес 11 матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – о Нике Болле
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги