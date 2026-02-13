Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Кауан Элиас вывел Шахтер вперед в игре против Рустави
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 17:03 | Обновлено 13 февраля 2026, 17:04
260
0

Горняки забили гол грузинской команде в конце первого тайма

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Горняки вышли вперед в конце первого тайма, забил Каун Элиас (1:0).

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Рустави Кауан Элиас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
