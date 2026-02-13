Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 17:03 | Обновлено 13 февраля 2026, 17:04
ВИДЕО. Кауан Элиас вывел Шахтер вперед в игре против Рустави
Горняки забили гол грузинской команде в конце первого тайма
Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Горняки вышли вперед в конце первого тайма, забил Каун Элиас (1:0).
ВИДЕО. Кауан Элиас вывел Шахтер вперед в игре против Рустави
