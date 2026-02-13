Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Горняки вышли вперед в конце первого тайма, забил Каун Элиас (1:0).

ВИДЕО. Кауан Элиас вывел Шахтер вперед в игре против Рустави