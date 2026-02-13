Остапенко уступила 19-летней Мбоко в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) потерпела поражение в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар от представительницы Канады Виктории Мбоко (WTA 13).

Поединок продолжался 1 час и 15 минут и завершился уверенной победой Мбоко – 6:3, 6:2.

В финале турнира Мбоко сыграет против победительницы противостояния Мария Саккари (Греция) – Каролина Мухова (Чехия).

Остапенко в прошлом году играла в финале Дохи и уступила в поединке за трофей Аманде Анисимовой.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/2 финала

Виктория Мбоко (Канада) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:2

Фотогалерея: