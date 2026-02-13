Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 18:50 | Обновлено 13 февраля 2026, 19:23
180
0
ВИДЕО. Как Кауан Элиас оформил дубль и поставил точку в матче Шахтера
Горняки в конце матча с Рустави довели свой перевес до разгромного
13 февраля 2026, 18:50 | Обновлено 13 февраля 2026, 19:23
180
0
Донецкий Шахтер провел контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
На 89-й минуте Кауан Элиас оформил дубль и поставил точку в матче Шахтера (3:0).
ГОЛ! 3:0. Кауан Элиас, 89 мин
Видеозапись матча
