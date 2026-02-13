Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 18:50 | Обновлено 13 февраля 2026, 19:23
ВИДЕО. Как Кауан Элиас оформил дубль и поставил точку в матче Шахтера

Горняки в конце матча с Рустави довели свой перевес до разгромного

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

На 89-й минуте Кауан Элиас оформил дубль и поставил точку в матче Шахтера (3:0).

ГОЛ! 3:0. Кауан Элиас, 89 мин

Видеозапись матча

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Кауан Элиас Рустави
Николай Степанов
Николай Степанов
