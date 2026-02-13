Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Это фиаско. Украина U-17 на турнире пропустила 5 мячей от Израиля U-17
Молодежные турниры
13 февраля 2026, 18:23 | Обновлено 13 февраля 2026, 18:35
4

Это фиаско. Украина U-17 на турнире пропустила 5 мячей от Израиля U-17

Команда Александра Сытника имеет 3 очка после 2 игр на турнире в Хорватии

Это фиаско. Украина U-17 на турнире пропустила 5 мячей от Израиля U-17
УАФ

13 февраля юношеская сборная Украины U-17 провела свой второй поединок на международном турнире в хорватском Порече.

После уверенной победы в стартовом матче над командой Греции U-17 (3:1) подопечным Александра Сытника противостояла команда Израиля.

Первый тайм прошел очень неудачно для сине-желтой команды. Уже на 7-й минуте после розыгрыша стандарта Ярин Абихазира с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку. Более того, на 23-й минуте он же выиграл борьбу на втором этаже в штрафной площадке украинцев и оформил дубль. Завершение тайма также было не оптимистичным. На 44-й минуте арбитр за игру рукой защитника сине-желтых в собственной штрафной назначил пенальти, который реализовал Идан Дадия.

Сразу после перерыва отличные шансы сократить отставание имели Станислав Шукалович и Максим Угрик, однако хорошо действовал голкипер израильской команды. Зато израильтяне свои шансы не упускали и на 61-й минуте игрок, который только вышел на замену, в четвертый раз огорчил вратаря украинцев. В концовке израильтянам помог еще и рикошет после выполнения штрафного удара из центральной зоны.

Табло зафиксировало поражение сборной Украины от Израиля (0:5). Следующий поединок подопечные Александра Сытника проведут против Хорватии 16 февраля в 11:30.

Товарищеский турнир среди юношеских сборных

2-й тур. Пореч (Хорватия), 13 февраля 2026

Израиль U-17 – Украина U-17 – 5:0 (3:0)

Голы: Абихазира, 7, 23, Дадия, 44 (пен), игрок номер 21, 61, игрок номер 10, 84.

Израиль U-17 (старт): Лука, Керем, Пелег, Цуарес, Берку (к), Абихазира, Диди, Шмуэль, Нуна, Дадия, Гольдштейн.

Украина U-17: Семешко, Смотрицкий, Онищук (к) (Онищук, 70), Шукалович (Гльоц, 62), Гурам (Бандило, 80), Трохим (Задоенко, 46), Приходько (Линников, 70), Зварич (Пилипьюк, 46), Рыбак (Волошко, 62), Гоч (Дзюринець, 46), Пилипчук (Угрик, 46).

Предупреждения: Берку, 65 – Трохим, 7, Гурам, 55

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Израиля по футболу U-17
Николай Степанов
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Збірні Ситніка ні про що.
Дивіться його попередні результати у відборах.
Його тільки за перебіжку до шахтарів взяли.
А так пшик.
Ответить
+1
Urets
Без динамівців повна ЖОООП....  Після перебіжки до кротів це певний пунктик у нього?
Ответить
0
Павло
Оце я розумію патужний результат. Хоча, звісно, ізраїльський футбол, особливо u-17, "на підйомі"... 
Ответить
0
Pop
Це реалії а не фіаско, звикайте, коли у молодих поколінь гравців кумиром є Миша Мудрик то що від них можна очікувати
Ответить
0
