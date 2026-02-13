Это фиаско. Украина U-17 на турнире пропустила 5 мячей от Израиля U-17

13 февраля юношеская сборная Украины U-17 провела свой второй поединок на международном турнире в хорватском Порече.

После уверенной победы в стартовом матче над командой Греции U-17 (3:1) подопечным Александра Сытника противостояла команда Израиля.

Первый тайм прошел очень неудачно для сине-желтой команды. Уже на 7-й минуте после розыгрыша стандарта Ярин Абихазира с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку. Более того, на 23-й минуте он же выиграл борьбу на втором этаже в штрафной площадке украинцев и оформил дубль. Завершение тайма также было не оптимистичным. На 44-й минуте арбитр за игру рукой защитника сине-желтых в собственной штрафной назначил пенальти, который реализовал Идан Дадия.

Сразу после перерыва отличные шансы сократить отставание имели Станислав Шукалович и Максим Угрик, однако хорошо действовал голкипер израильской команды. Зато израильтяне свои шансы не упускали и на 61-й минуте игрок, который только вышел на замену, в четвертый раз огорчил вратаря украинцев. В концовке израильтянам помог еще и рикошет после выполнения штрафного удара из центральной зоны.

Табло зафиксировало поражение сборной Украины от Израиля (0:5). Следующий поединок подопечные Александра Сытника проведут против Хорватии 16 февраля в 11:30.

Товарищеский турнир среди юношеских сборных

2-й тур. Пореч (Хорватия), 13 февраля 2026

Израиль U-17 – Украина U-17 – 5:0 (3:0)

Голы: Абихазира, 7, 23, Дадия, 44 (пен), игрок номер 21, 61, игрок номер 10, 84.

Израиль U-17 (старт): Лука, Керем, Пелег, Цуарес, Берку (к), Абихазира, Диди, Шмуэль, Нуна, Дадия, Гольдштейн.

Украина U-17: Семешко, Смотрицкий, Онищук (к) (Онищук, 70), Шукалович (Гльоц, 62), Гурам (Бандило, 80), Трохим (Задоенко, 46), Приходько (Линников, 70), Зварич (Пилипьюк, 46), Рыбак (Волошко, 62), Гоч (Дзюринець, 46), Пилипчук (Угрик, 46).

Предупреждения: Берку, 65 – Трохим, 7, Гурам, 55

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика